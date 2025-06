La activista cubana recién llegada, Saily González participa en protestas ANTI Trump: "Reconocemos un dictador cuando lo vemos"

La activista cubana Saily González Velázquez participó este sábado en la movilización nacional "No Kings" , una jornada de protestas que se desarrolló en casi 2,000 localidades de Estados Unidos para denunciar lo que organizadores y asistentes consideran un giro autoritario del presidente Donald Trump y exigir la defensa de los valores democráticos.

González Velázquez, exiliada recientemente en EE. UU., estuvo presente en la manifestación de Alexandria, Virginia , al sur de Washington D. C., desde donde compartió imágenes y reflexiones a través de sus redes sociales. “No todos los cubanos respaldamos al que quiere ser dictador. Algunos de nosotros reconocemos uno cuando lo vemos”, expresó. “Creemos que los derechos de los migrantes son derechos humanos y que sin debido proceso no hay democracia”.

Durante la marcha, Saily coreó consignas en inglés como “This is what democracy looks like” (“Así es cómo luce la democracia”), y criticó la coincidencia del evento con el desfile militar por el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos, organizado el mismo día del cumpleaños número 79 de Trump. “Un acto financiado con dinero del contribuyente”, apuntó.