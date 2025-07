Juez sentencia a Bryan Kohberger a cadena perpetua por asesinar a cuatro estudiantes de Idaho

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Kohberger irrumpió en la casa a través de una puerta corrediza de la cocina y apuñaló brutalmente a los cuatro amigos, quienes aparentemente no tenían conexión con él. No se ha ofrecido un motivo del ataque, y Kohberger rechazó hablar en la audiencia.

Dylan Mortenson, una compañera de cuarto que le dijo a la policía que vio a un hombre extraño con cejas pobladas y un pasamontañas en la casa esa noche, sollozó mientras describía cómo Kohberger, sentado al otro lado de la sala con un mono naranja, "apagó la luz que llevaban a cada habitación".

"Es un recipiente vacío, algo menos que humano", dijo Mortenson. "Un cuerpo sin empatía, sin remordimiento".

Mortenson y otra compañera de cuarto sobreviviente, Bethany Funke, describieron ataques de pánico y ansiedad paralizantes después del ataque.

"Dormí en la habitación de mis padres durante casi un año, y les pedí que cerraran con doble llave cada puerta, pusieran una alarma y aún revisaran en todas partes de la habitación por si alguien estaba escondido", escribió Funke en una declaración leída por un amigo. "No he dormido una sola noche desde que esto sucedió. Constantemente me despierto en pánico, aterrorizada de que alguien esté entrando o que alguien esté aquí para lastimarme, o que estoy a punto de perder a alguien más que amo".

La voz de Alivea Goncalves no vaciló mientras le hacía preguntas a Kohberger sobre los asesinatos, incluyendo cuáles fueron las últimas palabras de su hermana. Recibió aplausos después de menospreciar a Kohberger, quien permaneció inexpresivo mientras ella lo insultaba.

"No ganaste, sólo te expusiste como el cobarde que eres", afirmó Alivea Goncalves. "Eres un perdedor delirante, patético e hipocondríaco".

La madre y la hermana de Kohberger también asistieron a la audiencia, sentadas en la galería cerca de la mesa de la defensa. Su madre lloró en silencio a veces mientras los otros padres describían su dolor. Sollozó brevemente cuando la abuela de Maddie Mogen dijo que su corazón está con las otras familias, incluida la de Kohberger.

La tía de Xana Kernodle, Kim Kernodle, dijo que perdonó a Kohberger y le pidió que la llamara desde la prisión, con la esperanza de que él respondiera sus persistentes preguntas sobre los asesinatos.

"Bryan, estoy aquí hoy para decirte que te he perdonado, porque ya no podía vivir con ese odio en mi corazón", expresó. "Y para convertirme en una mejor persona, te he perdonado. Y cuando quieras hablar y contarme lo que pasó, consigue mi número. Estoy aquí. Sin juicio".

Inicialmente, la policía no tenía sospechosos en los asesinatos, que aterrorizaron a la ciudad rural de Moscú, en el oeste de Idaho. Algunos estudiantes de ambas universidades se fueron a mitad de semestre, tomando el resto de sus clases a distancia porque no se sentían seguros.

Una funda de cuchillo dejada cerca del cuerpo de Mogen tenía una única fuente de ADN masculino en el broche, dijeron los investigadores, y los videos de vigilancia mostraron un Hyundai Elantra blanco cerca de la casa de alquiler alrededor del momento de los asesinatos.

La policía utilizó genealogía genética para identificar a Kohberger como un posible sospechoso y accedió a datos de teléfonos móviles para localizar sus movimientos la noche de los asesinatos. Los registros de compras en internet mostraron que Kohberger había comprado un cuchillo de estilo militar meses antes, junto con una funda como la que se encontró en la casa.

Kohberger fue arrestado en Pensilvania unas seis semanas después de los asesinatos.

Tanto la investigación como el caso atrajeron una atención generalizada. Los grupos de discusión proliferaron en internet, con miembros compartiendo ansiosamente sus teorías y preguntas sobre el caso. Algunos detectives aficionados en la web señalaron con el dedo a personas inocentes simplemente porque conocían a las víctimas o vivían en la misma ciudad. La desinformación se propagó, acumulando angustia adicional en la comunidad ya traumatizada.

