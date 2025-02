Miles de empleados de USAID, obligados a dejar sus puestos por desmantelamiento de la agencia

Manifestantes y legisladores protestan contra el presidente Donald Trump y su aliado Elon Musk por trastocar al gobierno federal, lo que incluye el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que administra ayuda exterior aprobada por el Congreso, en el Capitolio, en Washington, el miércoles 5 de febrero de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved