Trump culpa al "obsoleto" sistema de control aéreo por colisión de avión y helicóptero cerca de DC

Una grúa descarga una pieza de los restos de un buque de salvamento en un camión de plataforma, cerca del lugar de los restos en el río Potomac de una colisión en pleno vuelo entre un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk, en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el miércoles 5 de febrero de 2025, en Arlington, Virginia. (AP foto/Ben Curtis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.