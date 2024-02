Jefe del Pentágono sigue hospitalizado; no viajará a Bruselas para reuniones sobre Ucrania y OTAN

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, a la derecha, y el ministro de Defensa de Kenia, Aden Duale, a la izquierda, escuchan el himno nacional de Kenia durante una ceremonia en el Pentágono en Washington, el miércoles 7 de febrero de 2024. (AP Foto/Susan Walsh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.