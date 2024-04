Inician argumentos en Corte Suprema de EEUU sobre afirmación de Trump de inmunidad absoluta

La Corte Suprema durante una protesta en el exterior del recinto al tiempo que los jueces se preparan para escuchar los argumentos sobre si el expresidente Donald Trump puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, en el Capitolio, el jueves 25 de abril de 2024, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved