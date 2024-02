Informe sobre muertes en prisiones federales de EEUU descubre errores y fallas generalizadas

ARCHIVO - Vista de la penitenciaría federal en Dublin, California, EEUU, 5 de diciembre de 2022. Las fallas del sistema que permitieron la muerte en prisión del gangster Whitey Bulger y el financista Jeffrey Epstein también contribuyeron a la muerte de centenares de presos federales en los últimos años, según el informe de un organismo supervisor emitido el jueves 15 de febrero de 2024. (AP Foto/Jeff Chiu, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved