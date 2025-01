Incendios arden fuera de control en área metropolitana de Los Ángeles y causan al menos 5 muertes

El incendio de Palisades arde en un vecindario en medio de fuertes vientos en el barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles, el martes 7 de enero de 2025. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Casas dañadas por el incendio Palisades a lo largo de la playa el miércoles 8 de enero de 2025 en Malibú, California. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una interna de una residencia de ancianos es evacuada mientras se acerca el incendio Eaton, el martes 7 de enero de 2025 en Altadena, California. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos combaten un incendio en la entrada de una sucursal de Bank of America envuelta en llamas en Lake Avenue, el miércoles 8 de enero de 2025, en la sección de Altadena, de Pasadena, California. (AP Foto/Chris Pizzello) Invision

Una vecina se ve de pie delante de un garaje mientras los bomberos combaten el incendio de Palisades, en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, el martes 7 de enero de 2025. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved