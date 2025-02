Implante revolucionario mejora la capacidad de caminar en tres pacientes con enfermedad muscular

Esta imagen de video facilitada por el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC) y la Escuela de ciencias de la salud de la Universidad de Pittsburgh muestra a Doug McCullough, que padece atrofia muscular espinal, durante las pruebas de estimulación experimental de la médula espinal para mejorar la función muscular en Pittsburgh, el 14 de marzo de 2023. (UPMC, University of Pittsburgh Health Sciences via AP)

“Estas personas definitivamente no esperaban una mejora”, dijo Marco Capogrosso, profesor asistente en la Universidad de Pittsburgh que lideró la investigación. Sin embargo, durante el estudio piloto de un mes, “iban mejorando cada vez más”.

La atrofia muscular espinal o AME es una enfermedad genética que destruye gradualmente las neuronas motoras, células nerviosas en la médula espinal que controlan los músculos. Esto provoca que los músculos se atrofien, especialmente en las piernas, caderas y hombros y a veces en los involucrados con la respiración y la deglución. No hay cura. Una terapia génica puede salvar la vida de niños muy pequeños con una forma grave de la enfermedad, y hay algunos medicamentos para desacelerar el empeoramiento en pacientes mayores.

Luego, Capogrosso se preguntó si esa misma tecnología podría ayudar a la AME de una manera similar, activando los nervios sensoriales relacionados para que despierten las células musculares dañadas, ayudándolas a moverse para combatir la atrofia.

Los investigadores de Pitt implantaron electrodos sobre la parte baja de la médula espinal de tres adultos con AME y probaron su fuerza muscular, fatiga, rango de movimiento y cambios en la marcha y distancia de caminata cuando el dispositivo estaba activado y cuando estaba apagado.

No restauró el movimiento normal, pero con solo unas pocas horas de estimulación espinal a la semana, todos vieron rápidamente mejoras en la fuerza y función muscular, informaron los investigadores en la revista Nature Medicine.

“Con una enfermedad progresiva nunca mejoras”, dijo Doug McCullough, de 57 años, de Franklin Park, Nueva Jersey, uno de los participantes del estudio. “O te mantienes estable o empeoras. Así que tener alguna mejora es simplemente un beneficio realmente surrealista y muy emocionante”.

Los tres participantes aumentaron significativamente la distancia que podían caminar en seis minutos, y uno que inicialmente no podía levantarse de una posición de rodillas pudo hacerlo al final del estudio, dijo Capogrosso. Y la caminata de McCullough cambió de modo que cada paso era aproximadamente tres veces más largo.

“Se fatigan menos, así que pueden caminar durante más tiempo”, dijo Capogrosso. “Incluso una persona con tantos años con la enfermedad puede mejorar”.

Curiosamente, los investigadores encontraron que las mejoras no desaparecían tan pronto como se apagaba el estimulador, aunque sí disminuían a medida que los participantes eran monitoreados después de que el estudio terminara.

McCullough dijo que incluso cuando el estimulador estaba apagado, algunas noches sus piernas “simplemente se sentían supercargadas”.

Aunque entendió que el dispositivo tenía que ser retirado al final del estudio, se sintió decepcionado. Dijo que hubo algunos beneficios persistentes en su chequeo de seis semanas, pero ninguno después de seis meses.

La neurocientífica Susan Harkema, quien lideró estudios pioneros de estimulación para lesiones de la médula espinal mientras estaba en la Universidad de Louisville, advirtió que el nuevo estudio es pequeño y corto, pero lo llamó una prueba de concepto importante. Dijo que es lógico probar la técnica contra una lista de enfermedades degenerativas musculares.

“Los circuitos de la columna vertebral humana son muy sofisticados: no son sólo un montón de reflejos controlados por el cerebro”, dijo Harkema, que ahora trabaja en la Fundación Kessler, una organización sin fines de lucro de investigación en rehabilitación. “Este es un estudio muy sólido, una contribución importante para avanzar”.

En Pitt, Capogrosso dijo que algunos estudios pequeños pero más largos están en marcha.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Howard Hughes Medical Institute’s Science and Educational Media Group y de la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press