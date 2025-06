Hegseth afirma que el Pentágono ha dado a Trump opciones para el conflicto Israel-Irán

ARCHIVO – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, responde preguntas sobre el presupuesto del Pentágono ante la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, en Washington, el 12 de junio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved