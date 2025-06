Grupo respaldado por Israel busca unos 30 millones de dólares de EEUU para distribuir ayuda en Gaza

Palestinos cargan bolsas que contienen alimentos y paquetes de ayuda humanitaria entregadas por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 15 de junio de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.