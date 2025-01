FBI publica video de un sospechoso colocando un artefacto explosivo en víspera de asalto a Capitolio

Con la esperanza de obtener nuevas pistas del público, el FBI está liberando más información sobre su investigación de los artefactos explosivos, como una estimación de que el sospechoso no identificado mide aproximadamente 1,73 metros (5 pies y 7 pulgadas) de altura. La agencia también publicó un video previamente no divulgado del sospechoso colocando una de las bombas.

“Al no poder confirmar la identidad del sospechoso, es muy difícil establecer definitivamente un motivo”, comentó Sundberg a The Associated Press. “Por lo tanto, sería difícil para nosotros afirmar que hay un vínculo, aunque no podemos decir que no lo haya”.