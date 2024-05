Es la Última: Cubano renuncia a UBER en VIVO en una transmisión en TIKTOK

El conductor, identificado como Ernesto Rodríguez, comenzó la transmisión desde su vehículo, compartiendo sus frustraciones con sus seguidores. Durante el video, Rodríguez expresó su decepción con Uber, explicando que a pesar de las largas horas trabajadas, los ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

"Ya no puedo seguir así," declaró Rodríguez visiblemente afectado. "Trabajo muchas horas, pongo mi propio vehículo, y los pagos simplemente no alcanzan. Uber no valora el esfuerzo que hacemos."