Encuestas: Adultos estadounidenses de diversas razas coinciden en que la economía es prioritaria

Los datos sobre los adultos estadounidenses en general —incluidos los adultos negros, hispanos y blancos— provienen de una encuesta realizada en diciembre por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Los datos sobre las comunidades AAPI se obtuvieron por medio de una encuesta realizada por AAPI Data/AP-NORC, cuyo objetivo es mejorar los datos disponibles de sondeos sobre las comunidades asiático-estadounidenses en Estados Unidos, que suelen estar subrepresentadas en las encuestas de opinión pública.

“Hay muchas personas cruzando la frontera”, dijo Rick Chan, ingeniero en inteligencia artificial del área de la bahía de San Francisco.

“Las personas deberían obedecer las leyes cuando vienen al país”, dijo Chan, de origen chino-estadounidense.

Los adultos blancos mostraron una mayor propensión que los adultos de otros grupos étnicos y raciales a mencionar la política como un tema importante para el año que comienza. Cuatro de cada 10 adultos blancos dicen que la política es un punto focal necesario para el gobierno, en comparación con 2 de cada 10 adultos afroestadounidenses o de origen AAPI. Aproximadamente una tercera parte de los adultos latinos creen que la política es un punto importante. Los adultos blancos también tienen más probabilidades que los adultos no blancos de estar preocupados por el gasto público, la corrupción gubernamental y los impuestos.

“Siempre debemos tener un presupuesto para evitar que el gobierno cierre. No creo que los republicanos lo vean de esa manera”, declaró Jim O’Leary, ex trabajador ferrocarrilero de Missouri. O’Leary, que es blanco, piensa que el gobierno debería centrarse más en los temas económicos y de la democracia.

De tendencia demócrata, O’Leary desea que el gobierno actúe más con respecto al presupuesto federal, pero se opone a las políticas económicas de la derecha extrema. “Ellos simplemente no ven el panorama general”, señaló O’Leary, mencionando los recortes presupuestales propuestos por legisladores conservadores en las negociaciones que actualmente se realizan en el Capitolio. Piensa que el expresidente Donald Trump es un personaje demasiado polarizador para volver a ocupar el cargo.

“Es decir, él quiere ser un dictador. Si ese tipo regresa, estaremos en verdaderos problemas”, señaló O’Leary.

“Pienso que en lo que más debemos enfocarnos es en la integridad de las elecciones. Creo que estaremos perdidos si no recuperamos algún tipo de integridad electoral”, señaló Jerry Lassiter, especialista en recursos humanos jubilado. Lassiter, que es blanco, señaló que la corrupción en el gobierno, el enjuiciamiento de los agitadores que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero de 2021, así como la inmigración, son otros de los asuntos principales en los que, desde su punto de vista, el gobierno debería centrarse en 2024.

Lassiter, republicano, también expresó su preocupación por diversos temas, entre ellos la inmigracion, la delincuencia y “hacer que las personas vuelvan a trabajar”.

Ivory Hunter Jr., trabajador de almacén y transporte de Texas de 59 años de edad, dijo que ha “escuchado muchas cosas negativas” sobre los posibles recortes a programas del gobierno federal como Medicare y la Seguridad Social.

“Y no tienen planes sólidos que basten para resolver los problemas”, declaró Hunter, de origen afroestadounidense.

Hunter, partidario de los demócratas, señaló que, aunque algunos republicanos tienen propuestas sobre políticas que le parecen atractivas, piensa que ese partido apoya demasiado a Trump, a quien considera alguien que “destrozará nuestra democracia” si vuelve a la Casa Blanca. Hunter dijo sentirse distanciado de la retórica y política de muchos políticos republicanos con respecto al derecho al voto, el racismo y la inmigración.

“No soporto la forma en que deciden hacer cosas, las declaraciones que dan ni las acciones que emprenden”, afirmó Hunter.

Los adultos no blancos tienen mayores probabilidades que los adultos caucásicos de señalar el racismo o la desigualdad racial entre los temas importantes que el gobierno debería abordar. Cerca de 2 de cada 10 adultos afroestadounidenses destacan los temas raciales, en comparación con 13% de los adultos latinos y 12% de los adultos de origen AAPI. Cada uno de estos grupos tiene más probabilidades de mencionar esos temas que los adultos blancos, que registran 7%. Los adultos no blancos también mencionan los temas relacionados con el empleo con mayor frecuencia que los adultos blancos, incluida la disponibilidad de puestos de trabajo y el salario mínimo.

Aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses y de origen AAPI sienten “ligera” o “ninguna” confianza en que el gobierno federal podrá avanzar en temas importantes en 2024. Cerca de 8 de cada 10 adultos blancos expresaron poca confianza en la capacidad del gobierno para resolver problemas, lo que constituye un índice de pesimismo significativamente mayor que el de otros grupos raciales. Ellos tienen más probabilidades que los adultos hispanos, que se ubicaron en 63%, y que los adultos afroestadounidenses, en 46%, de tener poca confianza en que el gobierno federal aborde sus preocupaciones principales.

“El sistema está amañado. Está amañado de antemano. La gente en Washington no pierde su poder. Harán todo lo que puedan para no perder su mina de oro y sus empleos cómodos una vez que estén fuera del gobierno”, señaló Lassiter.

“¿Qué hay de optimista acerca del futuro de este país? No lo sé. Uno simplemente sigue adelante cada mañana. Uno se despierta y espera que las cosas no estallen, que el mundo no se acabe de la noche a la mañana”, dijo O’Leary. “Uno simplemente despierta por la mañana esperando que el mundo aún exista”.

La encuesta realizada a 1.074 adultos estadounidenses se llevó a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2023, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak de NORC, el cual se basa en probabilidades y está diseñado para representar a la población de Estados Unidos. El margen de error de la muestra para todos los participantes es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.

El sondeo realizado entre 1.115 adultos estadounidenses de origen asiático, hawaianos nativos o de las islas del Pacífico se realizó del 6 al 15 de noviembre de 2023, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak de NORC, el cual se basa en probabilidades, y está diseñado para representar a la población asiática-estadounidense y de las islas del Pacífico. El margen de error de la muestra para todos los participantes es de más o menos 4,4 puntos porcentuales.

FUENTE: Associated Press