Encuesta AP: Mayoría de estadounidenses cree que contienda presidencial es clave para la democracia

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que la mayoría de los demócratas, republicanos e independientes consideran que las elecciones son “muy importantes” o “extremadamente importantes” para la democracia, aunque los demócratas se muestran más vehementes al respecto. Más de la mitad de los demócratas afirman que las elecciones de noviembre son “extremadamente importantes” para el futuro de la democracia estadounidense, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 independientes y republicanos.