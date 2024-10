Encuesta: Adultos asiático-estadounidenses creen que migración legal impulsa economía de EEUU

Aproximadamente 8 de cada 10 adultos de la población AAPI aseguran que la inmigración legal en Estados Unidos es un “importante beneficio” que contribuye al crecimiento económico, según un sondeo que AAPI Data y The Associated Press-Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos dieron a conocer el lunes.

Los resultados de las encuestas se dan a conocer en un momento en que el expresidente Donald Trump sigue enfocando su campaña en los riesgos de la inmigración cuando falta menos de un mes para la jornada electoral, en la que enfrentará a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Recientemente, el republicano afirmó falsamente que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) no tenía dinero para ayudar a los sobrevivientes del huracán Helene debido a que había sido erogado en programas para inmigrantes ilegales. Durante su debate presidencial del mes pasado, Trump amplificó un rumor falso de que los haitianos que viven de forma legal en Springfield, Ohio, se estaban comiendo a las mascotas de los residentes. Esas afirmaciones desacreditadas provocaron amenazas de bomba en escuelas y edificios del gobierno, además de inspirarse en el largo historial en Estados Unidos de difamar a comunidades de inmigrantes por sus hábitos alimenticios.

Tampoco está de acuerdo con la narrativa de que los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos no contribuyen o le roban empleos a los estadounidenses.

“Uno de mis mejores amigos de la universidad es un inmigrante indocumentado. Actualmente es maestro en una escuela pública, un trabajo que no paga mucho pero que tiene un impacto en las próximas generaciones”, dijo Villahermosa. “Desempeña un papel importante en la economía de Estados Unidos, haciendo una labor que muchas personas no quieren hacer en estos días porque el salario es bajo y no suele ser gratificante”.

Pero muchos adultos AAPI tienen una visión muy distinta de la inmigración ilegal. Sólo aproximadamente 4 de cada 10 de ellos dicen que los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización legal contribuyen al crecimiento económico, una proporción similar a la de la población general que comparte esa opinión. De manera similar, alrededor de una tercera parte de los adultos AAPI consideran que los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos proporcionan la pericia de los trabajadores especializados, lo que coincide con la forma de pensar de los estadounidenses en general.

Poco menos de la mitad de los adultos AAPI señalan que reforzar la seguridad en la frontera con México debería ser una “alta prioridad” para el gobierno federal. Una proporción similar dice que reducir los tiempos de espera en que se procesan las solicitudes para una tarjeta de residencia o de estatus legal permanente debe ser una prioridad.

“Esto indica que los asiático-estadounidenses o AAPIs quieren ver soluciones en cuestiones fronterizas y en lo referente a vías para la migración legal”, declaró Karthick Ramakrishnan, fundador y director ejecutivo de AAPI Data.

Muchos miembros de los grupos asiático-estadounidenses —en especial de China, del este de India y Filipinas— tienen un gran interés en el sistema migratorio de Estados Unidos porque a menudo tienen que aguardar varios años para patrocinar a un familiar o traer a un trabajador con un visado especial, añadió.

Guann Su, de 45 años y residente de Freeport, Nueva York, llegó de forma legal a Estados Unidos desde Taiwán cuando era un niño, y se naturalizó en 1999. Quiere ver que los demás inmigrantes hagan las cosas de la manera correcta, tal como su familia lo hizo.

“No digo que todos los inmigrantes ilegales estén tomando un atajo y haciendo trampa, sino que sólo digo que todos debemos seguir las reglas”, dijo Su, quien es republicano. “Porque si empezamos a hacer excepciones, entonces es cuando empiezan los problemas”.

Cree también que los inmigrantes que no están de forma legal en el país son un riesgo importante en lo referente a sobrecargar los programas de asistencia social y contribuyen al aumento de las tasas delictivas en las grandes urbes. Aproximadamente la mitad de los adultos AAPI, y los estadounidenses en general, dicen lo mismo en cuanto a estos programas, mientras que cerca de 4 de cada 10 consideran que existe un “gran riesgo" de que los inmigrantes que viven en el país sin autorización legal cometan delitos, a pesar de que hay estudios que indican que los inmigrantes no son más inclinados a cometer crímenes en comparación con las personas nacidas en Estados Unidos.

Sin embargo, en cuanto a la inmigración legal, los adultos AAPI que se identifican con un partido político son mucho más inclinados que los demócratas y republicanos en general a ver un gran beneficio económico. Aproximadamente el 90% de los demócratas AAPI aseguran que las contribuciones al crecimiento económico son un “gran” beneficio de la inmigración legal, en comparación con alrededor del 60% de los demócratas en general. De manera similar, aproximadamente dos terceras partes de los adultos AAPI republicanos piensan que la inmigración legal es un gran beneficio para el crecimiento económico, en comparación con apenas 3 de cada 10 republicanos en general.

Sophia Cole, de 38 años y residente de San Luis, Missouri, es una republicana que planea votar por Trump. Está de acuerdo en que los inmigrantes legales tienden a ser muy buenos trabajadores.

“Es lo que vi mientras crecía: lo duro que trabaja la comunidad inmigrante, cómo han ayudado a construir nuestras principales ciudades... desde la costa este a la costa oeste”, afirma Cole. “Su ética de trabajo, las ganas de convertirse en estadounidenses; realmente captan lo que significa el ‘sueño americano’, más que los propios estadounidenses”.

Dentro de la población AAPI, Harris tiene una ligera ventaja sobre Trump en términos de confianza del público para abordar los temas migratorios. Pero parte de esto podría deberse al hecho de que poco más de la mitad de los encuestados dijeron ser demócratas.

Su, sin embargo, confía más en Trump para lidiar con la inmigración. Acusó a Harris y al gobierno del presidente Joe Biden de no ser “auténticos” y no darle prioridad al tema de la inmigración ilegal sino hasta este año.

Villahermosa, por el otro lado, culpa a los legisladores por la falta de acciones. “Creo que depende en gran medida de la voluntad del Congreso, en términos de gastos, adjudicación y permitir que se asignen ciertos recursos para abordar la inmigración en términos generales”, puntualizó.

Tang informó desde Phoenix.

La encuesta de 1.123 adultos estadounidenses que son asiático-estadounidenses, hawaianos nativos y de las islas del Pacífico se llevó a cabo entre el 3 y el 9 de septiembre, utilizando una muestra de probabilidades del Amplify AAPI Panel de NORC con el objetivo de representar a la población de asiático-estadounidenses, hawaianos nativos y de las islas del Pacífico. Las entrevistas telefónicas y en línea se realizaron en inglés, dialectos de chino mandarín y cantonés, vietnamita y coreano. El margen de error es de 4,7 puntos porcentuales.

