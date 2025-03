"En DOGE confiamos": Republicanos en la cámara apoyan esfuerzo de Trump por recortar el gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se reúne con los periodistas mientras los republicanos de la Cámara de Representantes siguen adelante con una estrategia de ir por libre en un proyecto de ley de gastos provisional del Partido Republicano que mantendría las agencias federales financiadas hasta el 30 de septiembre, en el Capitolio, en Washington, el martes 11 de marzo de 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved