EEUU sanciona a colonos israelíes acusados de atacar a palestinos

Un hombre pasa frente a una pared con un graffiti que dice en hebreo "venganza, muerte a los árabes", supuestamente pintado por colonos judíos en la aldea palestina de Turmus Ayya, en Cisjordania, el 18 de febrero de 2024. (Foto AP/Nasser Nasser, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved