EEUU: Juezas de ideologías opuestas promueven el arte de discrepar sin rencor

ARCHIVO - Las juezas de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, izquierda, y Sonia Sotomayor conversan con el juez de apelaciones retirado Thomas Griffith, fuera de la imagen, durante una reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores, 22 de febrero de 2024, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, File)

Barrett estuvo de acuerdo con ellas, pero no le gustó su tono.

“A mi juicio, este no es un buen momento para ampliar la disidencia con estridencia. La Corte ha resuelto un problema de resonancia política en la época volátil de una elección presidencial”, escribió Barrett. “En esta circunstancia en particular, los escritos de la Corte deberían bajar, no elevar, la temperatura nacional”.

La confianza en la corte se encuentra en su nivel más bajo en medio siglo tras el fallo de junio de 2022 que anuló el derecho nacional al aborto. Una encuesta apenas antes de que se iniciara el actual período de sesiones en octubre encontró escasos cambios.

