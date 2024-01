Días de oscuridad: Cómo una mujer escapó a la trampa de las teorías de conspiración

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ramona posa para un retrato el martes 10 de octubre de 2023, en Cordova, Tennessee. La pandemia de COVID-19, y las teorías de conspiración surgidas a partir de ella, cambiarían la vida de Ramona, arrojándola a un camino oscuro de paranoia y aislamiento. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Tengo mucho miedo de lo que no puedo controlar”, dijo Ramona, ahora de 23 años, sobre su mentalidad vulnerable a medida que se propagaba el COVID-19. Ramona aceptó contar su historia a The Associated Press después de que detalló sus experiencias en un foro para teóricos conspirativos en recuperación. La AP no está proporcionando el nombre completo de Ramona ni el de su exnovio para proteger la privacidad y seguridad de ella. “Las cosas que me contaba me hicieron sentir que al menos nosotros lo entendíamos. Él tenía una explicación para lo que estaba ocurriendo. No me di cuenta de en qué me estaba metiendo”.