Desfile militar para celebrar el 250 aniversario del Ejército se hará en el cumpleaños de Trump

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump --en la pantalla a la izquierda--, el mandatario francés Emmanuel Macron y el jefe de despacho de la Casa Blanca, Reince Priebus, --atrás a la derecha-- observan un desfile por el Día de la Bastilla sobre la avenida Campos Elíseos, el 14 de julio de 2017, en París. (AP Foto/Carolyn Kaster, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.