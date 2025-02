Departamento de Agricultura de EEUU suspende becas para universidades históricamente negras

No está claro exactamente cuándo se suspendió el programa, pero algunos miembros del Congreso emitieron por primera vez declaraciones criticando la suspensión del programa el jueves. Se dejó un mensaje solicitando más detalles el sábado al Departamento de Agricultura.

Las universidades afectadas incluyen Alabama A&M, Florida A&M, North Carolina A&T y la Universidad de Tuskegee en Alabama, entre otras.

El programa de becas data de 1992, pero 1890 en el título se refiere a la Segunda Ley Morrill de 1890, que estableció colegios y universidades históricamente afroestadounidenses.

Entre los requisitos figuran ser ciudadano estadounidense, tener un promedio de notas igual o superior a 3,0 y haber sido admitido en una de las 19 universidades de 1890 que conceden becas. Los estudiantes también deben estudiar agricultura o disciplinas afines y “demostrar liderazgo y servicio a la comunidad”, según la página web del Departamento.

En octubre, el Departamento informó de que había reservado 19,2 millones de dólares para el programa. En el año fiscal 2024, se concedieron becas a 94 estudiantes, según el departamento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press