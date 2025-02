Demanda dice que gente de Musk supervisa los recortes en USAID

Priya Kathpal, trabajadora contratada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a la derecha, y Taylor Williamson, a la izquierda, que trabaja para una empresa contratada por USAID, protestan ante la sede de USAID el lunes 10 de febrero de 2025, en Washington. (AP foto/Manuel Balce Ceneta) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.