Corte Suprema rechaza apelación de excomisionado que participó en asalto al Capitolio

El comisionado del condado Otero, Nuevo México, Couy Griffin, habla con los periodistas en un tribunal federal en Washington, el 17 de junio de 2022. Griffin fue destituido de su cargo por participar en el asalto al Capitolio en enero de 2021. (Foto AP/Gemunu Amarasinghe, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.