Corte Suprema de EEUU: Se puede demandar a funcionarios que bloquean a detractores en redes sociales

ARCHIVO - Vista de la Corte Suprema, Washington, 7 de marzo de 2024. La Corte Suprema sentenció por unanimidad el viernes 15 de marzo de 2024 que se puede en ocasiones demandar a funcionarios públicos que bloquean a sus detractores en redes sociales, un asunto que surgió a raíz de una causa en la que estuvo implicado el entonces presidente Donald Trump. (AP Foto/J. Scott Applewhite, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved