Controlar la presión arterial es crucial: nueva opción para casos difíciles

Foto suministrada por el Hospital General de Massachusetts que muestra al paciente Mike Garrity (cent) con los médicos Joe Garasic (izq) y Randy Zusman en Boston, el 25 de septiembre del 2024. (Jeffrey Andree/ Hospital General de Massachusetts via AP) Copyrighted: MGH PHOTOGRAPHY 2024

“Mi presión arterial se disparaba, me quedaba sin aliento y me sentía cansado, y eso ya no sucede”, relató Garrity, de 62 años, de Needham, Massachusetts. Aún toma medicamentos pero en dosis menores, y su presión arterial es normal por primera vez en años. “Estoy encantado”.