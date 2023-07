¿Cómo funcionan las municiones de racimo que se espera que Estados Unidos suministre a Ucrania y por qué son tan controvertidas?

“Conocemos informes de hace varias décadas que indican que ciertos DPICM de 155 mm tienen mayores tasas de fallas”, dijo un funcionario de defensa, uno de los siete funcionarios del Pentágono, la Casa Blanca y las fuerzas armadas que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la delicada decisión. El funcionario de defensa usó el acrónimo de Municiones Convencionales Mejoradas de Doble Propósito.

El Pentágono ahora dice que tiene nuevas evaluaciones, basadas en pruebas tan recientes como 2020, con tasas de falla que no superan el 2,35 por ciento. Si bien eso excede el límite del 1 por ciento exigido por el Congreso cada año desde 2017, los funcionarios están “seleccionando cuidadosamente” las municiones con una tasa de fracaso del 2,35 por ciento o menos para transferirlas a Ucrania, dijo el portavoz del Pentágono, brigadier general Patrick Ryder.

El funcionario de defensa señaló que los detalles de las nuevas evaluaciones “no se podían divulgar”, incluido cómo, cuándo y dónde se realizaron las pruebas, y si incluían ejercicios de tiro reales o simulaciones virtuales. Los manuales militares dicen que estas armas no se pueden disparar durante el entrenamiento porque son parte de las reservas de guerra.

No existe una disposición de exención en el límite del 1 por ciento que el Congreso ha establecido en las tasas de fallas de municiones en racimo, incluido en las asignaciones del Departamento de Defensa durante los últimos siete años. Biden lo pasaría por alto y el Congreso, según un funcionario de la Casa Blanca, retiraría las municiones de las existencias de defensa existentes en virtud de una disposición rara vez utilizada de la Ley de Asistencia Exterior, que permite al presidente brindar ayuda, independientemente de las asignaciones o las restricciones a la exportación de armas, siempre y cuando determine que es de interés vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Un soldado ucraniano dispara un cañón cerca de Bájmut, en la región de Donetsk, Ucrania, el miércoles 5 de julio de 2023. (AP Foto/Libkos)

