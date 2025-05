CEO de OpenAI y líderes tecnológicos hablan ante el Congreso de EEUU sobre la IA y China

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, izquierda, testifica ante una comisión del Senado sobre Comercio, Ciencia y Transporte con la doctora Lisa Su, directora ejecutiva y presidenta de Advanced Micro Devices (AMD), y Michael Intrator, cofundador y director ejecutivo de CoreWeave, el jueves 8 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Kevin Wolf) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved