Ataque en Nueva Orleans sucedió tras advertencias sobre creciente amenaza terrorista internacional

Una bandera negra con letras blancas yace en el suelo enrollada detrás de la furgoneta que un hombre condujo contra una muchedumbre en la calle Bourbon de Nueva Orleans, matando e hiriendo a varias personas, en la madrugada del miércoles 1 de enero de 2025. (AP foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.