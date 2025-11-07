Aerolíneas cancelan cientos de vuelos en EEUU debido al cierre del gobierno

Un pasajero de un vuelo de Arajet a Santo Domingo espera su registro en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, el viernes 7 de noviembre de 2025 en Newark, Nueva Jersey (AP Foto/Andres Kudacki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un avión aterriza en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, el 6 de noviembre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Aunque la orden de la FAA hizo que algunos pasajeros trataran de crear planes de respaldo, la mayoría se sintió aliviada al ver que sus aviones seguían en horario, ya que las aerolíneas implementaron paulatinamente las reducciones en los aeropuertos más concurridos del país.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la orden.

Más de 800 vuelos fueron cancelados en todo el país, el equivalente a cuatro veces el número de cancelaciones del jueves, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones de vuelos. No todos se debieron a la orden de la FAA.

Los aeropuertos de Chicago, Atlanta, Denver, Dallas y Phoenix realizaron la mayor cantidad de interrupciones, de acuerdo con FlightAware.

Aunque muchos viajeros cambiaron sus itinerarios sin demasiados inconvenientes, otros no tuvieron tanta suerte.

Karen Soika, de Greenwich, Connecticut, se enteró el viernes por la mañana que su vuelo desde Newark, Nueva Jersey, había sido reprogramado para una hora antes. Pero luego supo que su avión en realidad saldría del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, al menos a una hora de distancia.

“Soy cirujana, estoy acostumbrada al caos”, dijo. Intentó sin éxito reservar un auto de alquiler para llegar a Utah y realizar un viaje de fin de semana antes de decidirse por una opción que parecía sacada de Hollywood.

“Iré a U-Haul (una empresa de alquiler de vehículos pesados) y atravesaré el país conduciendo un camión para regresar a Utah”, dijo Soika, quien asesora en la realización de escenas médicas para un spin-off de la serie de televisión “Yellowstone”.

Aunque la presión sobre los controladores de tráfico aéreo es la consecuencia más preocupante del cierre, pues los ha dejado sin paga y los ha hecho ausentarse del trabajo, los viajeros también deben lidiar con la carga adicional que llevan los trabajadores de seguridad del aeropuerto.

Los pasajeros que llegaron la mañana del viernes al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston enfrentaron filas de seguridad que parecían interminables e inmóviles, lo que hizo que algunas personas se acostaran mientras esperaban.

“(La fila) recorría todas las diferentes partes del área regular”, dijo Cara Bergeron después de volar de Houston a Atlanta. “Nunca había visto algo así”.

United y American Airlines dijeron el viernes que pudieron reprogramar rápidamente los vuelos de la mayoría de los viajeros. El portavoz de United, Josh Freed, dijo que más de la mitad de los vuelos estaban programados para llegar a sus destinos en las siguientes cuatro horas de su plan original.

“Hemos tenido mucho éxito al reprogramar los viajes de las personas, esa es la conclusión”, dijo.

Las aerolíneas centraron sus recortes en rutas regionales más pequeñas a aeropuertos donde tienen varios vuelos al día, lo que ayudó a minimizar el número de pasajeros afectados.

American, por ejemplo, redujo los vuelos de Dallas al noroeste de Arkansas de 10 a 8 por día.

Delta Air Lines dijo que cancelaría unos 170 vuelos el viernes, mientras que American planeaba suprimir 220 al día hasta el lunes. Southwest Airlines canceló alrededor de 120 vuelos el viernes.

Algunos pasajeros se apresuraron a buscar alternativas. Hertz informó un fuerte aumento en los alquileres de automóviles en viajes solo de ida.

Muchas de las rutas recortadas el viernes fueron vuelos de enlace en el noreste y Florida, junto con aquellos entre Dallas y ciudades más pequeñas, según la firma de análisis de aviación Cirium.

La FAA indicó que las restricciones comenzarían en un 4% en los aeropuertos con mayor tráfico y se incrementarían hasta un 10% para el 14 de noviembre. Estarán en vigor entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

Savanthi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James, dijo que esta es una temporada más lenta para viajar, por lo que las aerolíneas deberían ser capaces de reprogramar mejor a los pasajeros en otros vuelos.

Las aerolíneas esperan interrupciones limitadas este fin de semana y enfatizaron que no se prevé que los vuelos internacionales se vean afectados. Pero la agitación se intensificará en los próximos días y podría volverse caótica si la desaceleración se extiende hasta el feriado de Acción de Gracias, a solo semanas de distancia. Aun después de que esto termine, tomará días volver a la normalidad.

“La próxima semana, las aerolíneas van a tener que decir, ‘Bueno, se hicieron los cortes fáciles. Ahora tenemos que empezar a hacer los cortes difíciles’”, dijo Henry Harteveldt, analista de la industria.

La FAA explicó que los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores del tráfico aéreo, que llevan más de un mes trabajando sin paga. Muchos trabajan semanas de seis días con horas extras obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.

“Podría haber un beneficio si puedo lograr que los controladores vuelvan a trabajar”, dijo el secretario de Transporte Sean Duffy a los periodistas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, justo en las afueras de Washington. “No quiero ver la interrupción. No quiero ver los retrasos”.

La orden llega mientras el gobierno de Trump incrementa la presión sobre los legisladores demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.

Terminar el cierre del gobierno aliviaría la situación para los controladores, pero la FAA dijo que los recortes de vuelos permanecerán en vigor hasta que sus datos de seguridad mejoren.

Las aerolíneas están obligadas a devolver el dinero a los clientes cuyos vuelos sean cancelados, pero no a cubrir costos secundarios como alimentación y alojamiento, a menos que el retraso o la cancelación se deban a un factor que esté bajo el control de las empresas, según el Departamento de Transporte.

Christina Schlegel, que tiene reservado un vuelo a Florida el miércoles antes de un crucero por las Bahamas, dijo que su esposo sugirió que condujeran si su vuelo es cancelado, pero ella preferiría intentar un vuelo o un aeropuerto diferente.

Schlegel, asesora de viajes de Arlington, Virginia, ha dicho a sus clientes que no entren en pánico, que den seguimiento a sus vuelos y que lleguen temprano al aeropuerto.

“La gente realmente debería pensar, ¿qué más puedo hacer?”, dijo. ”¿Puedo investigar algunos otros vuelos posibles? ¿Qué otros vuelos hay? Debe tener esa información a mano”.

