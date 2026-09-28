EEUU y China publican listas recíprocas de productos para bajar aranceles

ARCHIVO - Una persona espera a clientes junto a disfraces de Santa Claus en el Mercado Internacional Yiwu en Yiwu, en la provincia oriental china de Zhejiang, el 10 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) AP

Los detalles se conocieron días después de que el presidente chino, Xi Jinping, se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde 2015. Estados Unidos ya había reducido los aranceles contra China después de que los gravámenes de Trump alcanzaran en un momento dado hasta el 145% el año pasado, a medida que se relajaban las tensiones entre ambos países.

El Ministerio chino de Comercio señaló en un comunicado que el acuerdo ayudará a fortalecer la cooperación comercial.

Las listas incluyeron 1.619 productos estadounidenses que ingresan a China, que abarcan desde productos agrícolas y artículos de cuidado personal hasta madera y equipos médicos. En el caso de los bienes chinos exportados a Estados Unidos, se incluyeron 77 artículos, entre ellos fuegos artificiales, vajilla, adornos navideños de vidrio y madera y balones de fútbol.

Las tasas arancelarias de más del 90% de los productos estarían sujetas a niveles de “nación más favorecida”, indicó el Ministerio de Comercio de China, lo que significa que los aranceles específicos por país se eliminarán en la práctica.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó en un comunicado aparte que las listas de productos se centraron en “bienes no sensibles de cada lado que podrían beneficiarse de un trato arancelario más favorable”. El acuerdo podría ayudar a asegurar el acceso al mercado para agricultores, fabricantes, empresas y trabajadores de Estados Unidos, al tiempo que beneficiaría a los consumidores estadounidenses con importaciones procedentes de China, incluidos artículos para el hogar y juguetes, sostuvo Greer.

Ambos países indicaron que acordaron que la lista podría ajustarse más adelante según sea necesario, pero que las modificaciones probablemente serían anuales.

El Ministerio de Comercio de China informó que ambos países acordaron cooperar más en el sector agrícola, formando un grupo bajo la Junta de Comercio establecida en mayo para optimizar el comercio bilateral.

Sectores de importancia estratégica para ambos países, como los chips, los vehículos eléctricos y las baterías, no quedaron incluidos en el acuerdo.

Un posible impulso al comercio bilateral entre EEUU y China

“Este es un resultado positivo para estos productos afectados en comparación con un recorte arancelario menor, y podría conducir a un impulso más significativo del comercio bilateral”, señaló Lynn Song, economista jefe para Gran China en ING Bank.

La reducción de aranceles podría ser una victoria para las marcas de consumo de Estados Unidos, añadió Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, con sede en Beijing, ya que algunos de los productos incluidos en la lista china de importaciones desde Estados Unidos abarcan categorías de rápido crecimiento como el cuidado del cabello, los productos de cuidado personal y la fórmula infantil.

La lista de Estados Unidos para las importaciones chinas se enfocó más en bienes de consumo, lo que podría ayudar a reducir la inflación en Estados Unidos y, al mismo tiempo, permitir que las empresas chinas exporten más de su exceso de capacidad, explicó Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis.

Algunos expertos señalaron, sin embargo, que el impacto económico, con 30.000 millones de dólares en cada dirección, podría ser limitado en términos generales.

Las exportaciones de Estados Unidos a China fueron de aproximadamente 68.000 millones de dólares durante los primeros siete meses de este año, mientras que las exportaciones chinas a Estados Unidos rondaron los 270.000 millones de dólares en los primeros ocho meses, indicó Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia en BNP Paribas Wealth Management.

Un acuerdo de 30.000 millones de dólares en cada dirección será “más significativo” para las exportaciones de Estados Unidos a China en términos de participación porcentual, agregó.

Se espera que el superávit comercial de China siga elevado

Aunque el acuerdo no cubrió bienes estratégicos, los analistas creen que el comercio entre Estados Unidos y China probablemente seguirá recuperándose durante el resto del año, después de que los fuertes aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos el año pasado golpearan el comercio bilateral.

Estados Unidos y China también alcanzaron la semana pasada una prórroga de dos meses de la tregua comercial más amplia, que estaba prevista para expirar el 10 de noviembre, hasta enero.

Es probable que el superávit comercial de China, que alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares el año pasado, se mantenga elevado. Para agosto se situaba en alrededor de 800.000 millones de dólares, lo que lo pone “en camino de superar el récord de 2025”, según Ecaterina Bigos, estratega sénior de mercados de BNP Paribas Asset Management.

Estados Unidos también está investigando a China, entre otros 16 socios comerciales, en su pesquisa de la Sección 301 sobre el exceso de capacidad industrial y podría imponer aranceles adicionales a China cuando concluya la investigación.

Sin embargo, con más reuniones previstas entre Trump y Xi, incluidas en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen en noviembre y en la cumbre del Grupo de los 20 en Florida en diciembre, Song, de ING, dijo que no esperaría un recrudecimiento importante de las tensiones comerciales antes de fin de año.

Los exportadores reciben con agrado el acuerdo arancelario

Algunos exportadores chinos acogieron con satisfacción los anuncios del acuerdo arancelario.

"Esta es una noticia positiva. La economía tanto en Estados Unidos como en China no está realmente bien, y ambas partes deberían ayudarse más", dijo Richard Chan, de Golden Arts Gifts & Decor, que fabrica árboles y decoraciones navideñas en el sur de China y abastece a países como Estados Unidos.

Sin embargo, debido a que la mayoría de los productos navideños de este año ya se están enviando antes de la temporada alta de fiestas, las reducciones arancelarias podrían tener un efecto limitado por ahora.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP