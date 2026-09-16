EEUU vuelve a negar visas a la delegación palestina para la Asamblea General de la ONU

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El presidente palestino Mahmud Abás asiste a la ceremonia de inauguración del Complejo de Innovación y Excelencia, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Ramala, Cisjordania. (AP Foto/Mahmoud Illean) AP

El Departamento de Estado informó el miércoles que funcionarios palestinos, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, no habían cumplido sus compromisos contraídos en acuerdos anteriores para buscar la paz con Israel.

En un comunicado, el departamento señaló que la Autoridad Palestina había seguido impulsando acciones jurídicas contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, y que continuaba pagando estipendios a las familias de presos condenados por ataques contra israelíes. También mencionó a funcionarios vinculados a la Organización para la Liberación de Palestina.

“A consecuencia de su falta de reformas, contraria a sus compromisos con Estados Unidos, y de sus actividades continuas que socavan las perspectivas de paz, Estados Unidos extenderá las sanciones que niegan visas a miembros de la OLP y a funcionarios de la Autoridad Palestina” de conformidad con la legislación estadounidense vigente, señaló el departamento.

Es la medida más reciente del gobierno de Trump para restringir visas, y además refuerza la estrecha alianza de Washington con Israel, que ha enfrentado aislamiento internacional por la guerra en Gaza tras los mortales ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás. Un frágil alto el fuego, mediado por la Casa Blanca, entró en vigor en octubre, pero Israel ha seguido llevando a cabo ataques en el territorio palestino.

Esto también ocurre luego de que el gobierno de Trump lanzó una campaña para desmantelar la CPI, acusándola de intentar procesar de manera injusta a soldados estadounidenses e israelíes por presuntos crímenes en Afganistán, Irak y Gaza. Israel y Estados Unidos no son miembros de ese tribunal internacional.

Pese a la denegación de visas, la próxima semana los palestinos seguirán estando representados en la Asamblea General por sus diplomáticos que ya están acreditados ante la ONU. El año pasado Abás apareció por video.

——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP