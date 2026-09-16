Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

El periodista Abdiel Bermúdez Bermúdez , uno de los rostros más conocidos del sistema informativo de la televisión estatal cubana, salió de Cuba y se encuentra actualmente en Ciudad de México junto a su esposa, la periodista Liudmila Peña Herrera, y sus hijos , según publicaciones en redes sociales y reportes periodísticos divulgados este miércoles.

La noticia ha generado atención por la trayectoria de Bermúdez dentro del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) y por sus intervenciones públicas después de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) , cuando sostuvo que aquellas manifestaciones no habían surgido espontáneamente.

Una fuente del propio Sistema Informativo de la Televisión Cubana (SITVC) confirmó a la revista Cubalite que Bermúdez se marchó a México con su familia y señaló que su estancia estaría relacionada con estudios.

Hasta ahora, el periodista no ha anunciado públicamente que haya solicitado asilo, abandonado definitivamente Cuba o roto políticamente con el Gobierno.

Las primeras pistas públicas llegaron a través de Liudmila Peña Herrera .

La periodista publicó el sábado 12 de septiembre una crónica sobre su primer día en Ciudad de México.

En el texto se refería a su acompañante como “mi compañero”, sin identificarlo directamente.

Pero los comentarios publicados debajo comenzaron a despejar las dudas.

La periodista Sany Basulto etiquetó directamente a Abdiel Bermúdez y escribió:

“Muchísimos éxitos en esta nueva etapa. Abdiel Bermúdez sabe lo mucho que lo extrañamos por Caribe”.

También envió “un beso para los niños”.

“Un abrazo para Abdiel”

No fue el único comentario.

Otros conocidos de la pareja enviaron mensajes haciendo referencia directa al presentador.

Un usuario identificado como Raúl Rojas deseó a Peña “muchos éxitos en esta nueva etapa” y añadió:

“Un abrazo para Abdiel”.

La periodista Minoska Cadalso, vinculada también a medios estatales cubanos, escribió que estaba:

“feliz por los 4”.

Los mensajes apuntaban así a la presencia en México de la pareja junto a sus hijos.

Liudmila Peña aparece como estudiante en México

Existe además otra pista relevante.

En el perfil público de Peña figura como estudiante de La Ibero, nombre por el que se conoce a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

La información aparece fechada el 15 de septiembre de 2026.

Esto coincide con lo señalado por la fuente del SITVC citada por Cubalite: la estancia de la familia en México estaría relacionada con motivos académicos.

No se ha divulgado públicamente qué programa estudia Peña ni durante cuánto tiempo permanecerá la familia en México.

Una fuente del SITVC confirma la salida

La confirmación más directa procede del entorno profesional de Bermúdez.

Una fuente del Sistema Informativo de la Televisión Cubana dijo a Cubalite que el conocido presentador ya estaba fuera del país.

Según esa versión, incluso algunos compañeros conocieron su partida cuando Bermúdez ya se encontraba en México.

La publicación sostiene que está allí con su esposa y sus hijos.

El periodista, sin embargo, no ha ofrecido hasta ahora una explicación pública detallada sobre sus planes.

Su ausencia del NTV ya había llamado la atención

Antes de conocerse su presencia en México, algunos televidentes habían notado su ausencia.

El 5 de septiembre, una mujer de Bayamo comentó en una publicación del periodista:

“Me extraña no verte en el noticiero”.

Además, su último trabajo disponible en su página de autor de Canal Caribe aparece fechado el 27 de junio.

En su perfil de Facebook, su vínculo con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana también aparece actualmente expresado en pasado.

Una de las caras conocidas de la televisión estatal

Bermúdez desarrolló buena parte de su carrera dentro del sistema oficial de medios.

Nacido en Mayarí, Holguín, comenzó profesionalmente en Telecristal antes de incorporarse al Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

Posteriormente se convirtió en conductor del NTV y desarrolló trabajos como reportero, guionista y realizador.

Canal Caribe lo ha presentado además como director, guionista y conductor de “Crónicas del Domingo”.

Su rostro se convirtió así en uno de los habituales dentro de los informativos estatales.

Recibió reconocimientos del sistema oficial

Su trabajo fue reconocido en distintas ocasiones por instituciones cubanas.

En abril de 2021 recibió, junto a otros periodistas de la televisión estatal, la distinción Proeza Laboral.

Entre los galardonados estaban también Lázaro Manuel Alonso, Talía González y Humberto López.

Más recientemente, el pasado 15 de julio, Bermúdez recibió varios reconocimientos individuales durante el Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio organizado por la UPEC.

La salida hacia México ocurre, por tanto, apenas dos meses después de esos premios.

Su papel durante las protestas del 11J

La trayectoria de Bermúdez adquirió especial visibilidad después de las protestas del 11 de julio de 2021.

Dos semanas después de aquellas manifestaciones, presentó en el NTV un segmento destinado a desmentir una publicación viral relacionada con las detenciones.

El periodista calificó aquella publicación de “burda mentira” y cuestionó las intenciones de sectores opositores que difundían el contenido.

Pero su posición sobre el 11J quedó todavía más clara posteriormente.

“En tres palabras: de espontáneo nada”

Bermúdez participó junto a otros autores en el libro “¿Qué ha pasado en Cuba? Jóvenes en la Isla opinan a partir de los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021”, publicado por Ocean Sur.

Su capítulo llevaba por título:

“Entre deudas, conspiraciones y lecciones”.

Allí rechazó explícitamente que las protestas hubieran sido espontáneas.

Su frase fue:

“En tres palabras: de espontáneo nada”.

Bermúdez sostuvo que existió una preparación previa de los disturbios y atribuyó respaldo a Estados Unidos.

Esas afirmaciones formaban parte de su análisis político publicado después del 11J.

También defendió la actuación de Díaz-Canel

En aquel texto, Bermúdez presentó favorablemente la actuación de Miguel Díaz-Canel durante las protestas.

Escribió que el mandatario había acudido a San Antonio de los Baños:

“a atenderlos, a responder, a explicar por qué sí o por qué no”.

El mismo 11 de julio de 2021, Díaz-Canel había pronunciado su conocida convocatoria a sus partidarios para salir a las calles.

La frase difundida oficialmente fue:

“La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.

Su esposa también escribió sobre el 11J

Liudmila Peña participó en el mismo libro.

Su texto se tituló “La redención de ‘Pueblo’: de la protesta a la reflexión”.

La periodista introdujo un matiz respecto de algunos discursos oficiales al señalar:

“No es sano, para el futuro del país, creer que todos eran vándalos o asalariados del imperio”.

Al mismo tiempo, cuestionó el papel de las redes sociales en la movilización y calificó de ilegítimas determinadas acciones destinadas, según su interpretación, a intensificar las protestas.

Peña también escribió sobre Raúl Castro

La periodista cuenta igualmente con una extensa trayectoria dentro de medios estatales.

Trabajó en Juventud Rebelde y Bohemia.

Antes del cumpleaños 90 de Raúl Castro, publicó un perfil titulado “La lealtad como destino”.

En ese artículo escribió que para un hombre “hecho a la medida de la lealtad” el camino era:

“cuidar la Revolución y seguir construyendo el socialismo”.

Ahora aparece registrada como estudiante en una universidad mexicana.

¿Se fue definitivamente de Cuba?

Esta pregunta todavía no puede responderse.

Algunos medios han presentado la noticia como una emigración definitiva o incluso como exilio.

Sin embargo, la evidencia disponible no permite afirmarlo todavía.

Lo confirmado es:

Bermúdez salió de Cuba.

Está en México con su familia.

Su esposa aparece vinculada académicamente con la Universidad Iberoamericana.

Una fuente del SITVC relaciona la estancia con estudios.

No se conoce públicamente el estatus migratorio de la familia.

Tampoco ha anunciado una ruptura con el Gobierno cubano

Otro elemento importante es que Bermúdez no ha hecho pública una ruptura política con las autoridades cubanas.

No existen declaraciones conocidas en las que reniegue de su trayectoria en los medios estatales, modifique sus posiciones sobre el 11J o anuncie que no regresará a la Isla.

Por ello, su traslado a México no puede interpretarse automáticamente como una deserción política.

El motivo académico señalado por fuentes cercanas sigue siendo, hasta ahora, la explicación pública disponible.

Una salida que genera atención por su trayectoria

Lo que convierte la noticia en particularmente llamativa es el perfil del periodista.

Bermúdez no era un trabajador desconocido de los medios cubanos.

Durante años fue uno de los rostros encargados de presentar las noticias nacionales y participó activamente en la interpretación oficial de acontecimientos políticos relevantes.

Su frase sobre el 11J —“de espontáneo nada”— quedó como una de sus posiciones públicas más claras sobre las mayores protestas ocurridas en Cuba en décadas.

Cinco años después, el presentador comienza una nueva etapa fuera de la Isla.

De La Habana a Ciudad de México

La cronología disponible permite reconstruir los últimos movimientos públicos:

27 de junio: último trabajo identificado en su página de Canal Caribe.

15 de julio: recibe reconocimientos en el Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio.

5 de septiembre: una televidente pregunta por qué ya no aparece en el noticiero.

12 de septiembre: su esposa relata su primer día en Ciudad de México.

15 de septiembre: Peña figura como estudiante de la Universidad Iberoamericana.

16 de septiembre: medios independientes confirman que Bermúdez salió de Cuba con su familia.

Ahora falta conocer cuánto durará esa nueva etapa y si Abdiel Bermúdez continuará vinculado profesionalmente con la televisión estatal cubana.

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El conocido conductor del NTV se encuentra en Ciudad de México con su esposa e hijos. Su partida trascendió sin anuncio público ni despedida de la televisión.

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