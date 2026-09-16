Díaz-Canel estrena programa de radio en plena crisis cubana: “Criterio Compartido” saldrá cada 15 días

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel sumará una nueva faceta a su estrategia comunicacional: será conductor de un programa propio en Radio Rebelde , en momentos en que Cuba atraviesa una prolongada crisis económica caracterizada por apagones, escasez de alimentos y medicamentos, dificultades en el transporte y una creciente dolarización.

El mandatario anunció este miércoles el próximo estreno de “Criterio Compartido” , un espacio que conducirá junto a la periodista Bárbara Betancourt y que fue presentado oficialmente como una propuesta para “dialogar sobre la realidad de Cuba”.

Fuentes cercanas a la emisora consultadas por EFE indicaron que el programa está previsto para transmitirse cada dos miércoles , es decir, aproximadamente cada 15 días.

El anuncio ocurrió durante una visita del gobernante a los estudios de Radio Rebelde.

Díaz-Canel llegó aproximadamente a las 7:00 de la mañana y participó en la programación de la emisora antes de presentar su nuevo proyecto.

“Un espacio para dialogar sobre la realidad de Cuba”.

El mandatario explicó que pretende abordar diferentes asuntos relacionados con la situación nacional.

“Los problemas del país”, pero también “los avances”

La línea editorial adelantada por la Presidencia cubana establece dos grandes ejes.

Por una parte, el programa hablará de:

“los problemas del país”.

Por otra, buscará destacar:

“los avances en medio del feroz cerco imperial”.

La segunda expresión forma parte de la narrativa utilizada habitualmente por el Gobierno cubano para atribuir una parte significativa de las dificultades económicas a las sanciones y políticas de Washington.

Díaz-Canel aseguró además que pretende presentar historias de cubanos que, según su descripción, “inspiran e impresionan por su trabajo”.

Bárbara Betancourt acompañará a Díaz-Canel

El mandatario no estará solo frente a los micrófonos.

La conducción estará compartida con Bárbara Betancourt, una periodista con amplia trayectoria dentro del sistema estatal de medios.

Betancourt ha trabajado en Radio Habana Cuba y Radio Rebelde y ha participado en espacios televisivos como la Mesa Redonda.

En agosto recibió el Premio Nacional de Radio, uno de los principales reconocimientos del sector radiofónico estatal cubano.

El programa se emitiría cada dos semanas

El anuncio oficial inicial no precisó la frecuencia del espacio.

Sin embargo, fuentes cercanas a Radio Rebelde confirmaron posteriormente a EFE que el plan es emitirlo:

los miércoles, cada 15 días.

También indicaron que se pretende incorporar algún mecanismo de “participación popular”.

Por ahora no se ha explicado si los ciudadanos podrán llamar directamente, enviar preguntas previamente seleccionadas, participar mediante redes sociales o utilizar algún otro mecanismo.

Tampoco se ha informado la duración de cada emisión.

¿Podrán los cubanos preguntar directamente a Díaz-Canel?

Esa será una de las cuestiones centrales para evaluar el alcance real del formato.

La definición de “diálogo” implicaría algún grado de intercambio con la audiencia.

Pero hasta ahora las autoridades no han explicado cómo se seleccionarán las intervenciones ni qué nivel de acceso directo tendrán los ciudadanos al mandatario.

El funcionamiento concreto del programa permitirá determinar si se tratará fundamentalmente de entrevistas y conversaciones previamente organizadas o si existirá un componente abierto de interacción.

El anuncio llega en medio de una profunda crisis

El estreno del espacio coincide con uno de los períodos económicos más difíciles de Cuba en décadas.

EFE señala que la crisis que atraviesa el país se prolonga desde hace más de seis años y combina factores internos y externos.

Entre ellos figuran:

los problemas estructurales de la economía,

políticas económicas y monetarias fallidas,

el impacto de la pandemia

y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Apagones de más de 20 horas

Uno de los problemas más visibles continúa siendo la crisis energética.

En diferentes zonas del país se registran apagones que pueden superar las 20 horas diarias.

A ello se suman graves dificultades en el transporte público, escasez de alimentos y medicamentos y problemas en los servicios sanitarios.

La economía experimenta además una creciente dolarización, mientras el peso cubano ha perdido considerable poder adquisitivo.

Es precisamente esa realidad la que el nuevo programa asegura que pretende abordar.

De un podcast presidencial a la radio tradicional

“Criterio Compartido” tampoco será el primer intento de Díaz-Canel de desarrollar un espacio mediático propio.

En marzo de 2024 lanzó el podcast “Desde la Presidencia”.

El proyecto produjo alrededor de 32 episodios y abordó diferentes asuntos económicos, sociales y políticos desde la perspectiva gubernamental.

El último episodio identificado se publicó en junio de 2025 y estuvo dedicado a la polémica subida de tarifas de ETECSA.

Después, el espacio dejó de actualizarse sin que se anunciara formalmente su cancelación.

Ahora apuesta por Radio Rebelde

El cambio del formato digital hacia la radio resulta significativo.

Radio Rebelde tiene una fuerte carga histórica dentro del sistema mediático cubano.

Fue fundada en febrero de 1958 en la Sierra Maestra y posteriormente pasó a convertirse en una de las principales emisoras nacionales del Estado.

La radio permite además alcanzar sectores de la población que pueden tener dificultades para acceder regularmente a internet debido al costo de los datos móviles, problemas de conectividad o apagones.

Díaz-Canel ha aumentado su presencia mediática

El nuevo espacio coincide con una mayor exposición pública del mandatario durante 2026.

Además de sus habituales apariciones en medios estatales, Díaz-Canel ha concedido entrevistas a medios internacionales y participado en diferentes espacios televisivos para explicar la posición gubernamental sobre la crisis económica y las relaciones con Estados Unidos.

“Criterio Compartido” institucionaliza ahora esa estrategia mediante un espacio periódico conducido por el propio gobernante.

En agosto negó que Cuba estuviera al borde del colapso

La narrativa que adoptará el programa puede anticiparse parcialmente a partir de declaraciones recientes del mandatario.

En agosto, durante una entrevista con el diario brasileño Folha de S. Paulo, Díaz-Canel rechazó que Cuba estuviera “al borde de un colapso”.

Reconoció dificultades, pero presentó la situación como un escenario marcado por la resistencia de la población.

La posición generó críticas entre quienes consideran que esa descripción minimiza la magnitud de la crisis.

La responsabilidad de EEUU será otro tema recurrente

Díaz-Canel también ha intensificado durante los últimos meses sus acusaciones contra Washington.

El Gobierno cubano sostiene que las sanciones estadounidenses y las restricciones energéticas tienen una responsabilidad central en el deterioro económico.

La administración estadounidense, por su parte, atribuye buena parte de la crisis al modelo económico y a las políticas internas del Gobierno cubano.

El propio anuncio de “Criterio Compartido” anticipa que el programa abordará los problemas del país dentro de ese marco narrativo, al mencionar explícitamente el “feroz cerco imperial”.

El Gobierno impulsa 176 reformas económicas

El estreno ocurre además mientras La Habana intenta implementar un paquete de 176 medidas económicas y sociales.

El Gobierno las presenta como un proceso de liberalización y descentralización destinado a enfrentar la crisis, aunque ha insistido en que los cambios no representan un abandono del sistema socialista.

Entre las reformas anunciadas durante los últimos meses aparecen modificaciones para el sector privado, comercio exterior, inversión y sistema financiero.

Reacciones críticas tras el anuncio

La noticia generó también comentarios críticos en redes sociales.

En publicaciones vinculadas al anuncio, algunos usuarios reclamaron que el mandatario utilice el espacio para escuchar directamente a ciudadanos afectados por los problemas cotidianos.

Uno escribió:

“Esperemos pueda intercambiar directamente con el cubano de a pie”.

Otros cuestionaron que un nuevo programa de comunicación pueda tener impacto sobre problemas materiales como los apagones, salarios, alimentos o transporte.

El gran desafío será demostrar que existe diálogo

El nombre escogido establece una expectativa clara:

“Criterio Compartido”.

El Gobierno lo presenta como un espacio para conversar sobre los problemas reales del país.

Pero todavía no se conoce cómo funcionará la participación ciudadana.

Ese elemento será determinante.

Si los cubanos pueden formular preguntas sin selección previa, cuestionar políticas gubernamentales y plantear problemas directamente al mandatario, el formato tendría características diferentes a los espacios habituales de los medios estatales.

Si las intervenciones son seleccionadas y controladas editorialmente, el resultado sería más cercano a los formatos institucionales utilizados anteriormente.

Díaz-Canel cambia el podcast por el micrófono de Radio Rebelde

Después de experimentar con un podcast presidencial, Díaz-Canel apuesta ahora por uno de los medios más tradicionales del sistema estatal cubano.

Lo hace mientras el país enfrenta apagones prolongados, escasez, problemas de transporte y una economía profundamente deteriorada.

El programa saldría al aire cada dos miércoles y será conducido junto a Bárbara Betancourt.

El Gobierno promete hablar tanto de los “problemas” como de los “avances” de Cuba.

La incógnita principal será si “Criterio Compartido” permitirá realmente un intercambio abierto con la población o funcionará fundamentalmente como una nueva plataforma para explicar y defender las posiciones oficiales.