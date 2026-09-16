Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba estrenó este miércoles 16 de septiembre dos nuevas denominaciones monetarias que reflejan la magnitud de las transformaciones experimentadas por su economía: billetes de 10.000 y 20.000 pesos cubanos (CUP) , los de mayor valor nominal puestos en circulación en el país.

La presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal , había anunciado la medida durante el programa oficial Mesa Redonda, argumentando la necesidad de adaptar el efectivo disponible al nivel actual de precios y a las necesidades de circulación monetaria.

La presidenta del banco Nacional de #Cuba ,anunció ayer que a partir de hoy comenzarán a circular en Cuba billetes de 10 mil y 20 mil pesos. Cada día peor, no vi el show porque estoy en apagón hace más de 12 horas. pic.twitter.com/2mZiwVgdok

Los nuevos billetes completan una modificación del cono monetario iniciada meses atrás con la incorporación de denominaciones de 2.000 y 5.000 CUP .

La emisión llega en un contexto marcado por la inflación, la depreciación del peso y la necesidad de utilizar cantidades nominales cada vez mayores para realizar operaciones cotidianas.

Hasta comienzos de 2026, el billete de mayor denominación utilizado ampliamente era el de 1.000 pesos .

El 1 de abril comenzaron a introducirse gradualmente los billetes de 2.000 y 5.000 CUP.

Ahora llegan los de:

10.000 CUP

y

20.000 CUP.

El Banco Central asegura que con estas dos denominaciones queda completada la modificación del cono monetario anunciada previamente.

Haydée Santamaría en el billete de 10.000 pesos

El nuevo billete de 10.000 CUP lleva en el anverso la imagen de Haydée Santamaría Cuadrado.

Los colores predominantes son gris y verde.

En el reverso aparece la Casa de las Américas, institución cultural que Santamaría dirigió durante años.

El diseño incorpora además diferentes elementos de seguridad, entre ellos marca de agua, microtextos, fibras incorporadas al papel y elementos en relieve.

Vilma Espín aparece en el billete de 20.000

La denominación más alta, 20.000 pesos, lleva la imagen de Vilma Espín Guillois.

El diseño utiliza predominantemente tonalidades amarillas y marrones.

En el reverso aparece una representación relacionada con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

También incorpora marca de agua, hilo de seguridad, microtextos, fibras de colores y elementos destinados a facilitar su identificación por personas con dificultades visuales.

¿Por qué Cuba necesita ahora billetes de 20.000 pesos?

La explicación oficial apunta directamente al comportamiento de los precios y a la circulación de efectivo.

Delgado Portal sostuvo que era necesario:

“Adecuar las denominaciones existentes a la situación de la economía, particularmente a las condiciones de precios y a las necesidades de la circulación monetaria”.

En términos prácticos, numerosos bienes y servicios requieren hoy manejar decenas de miles de pesos para operaciones que años atrás podían realizarse con cantidades nominales considerablemente menores.

Los nuevos billetes facilitan esas transacciones, aunque su introducción no aumenta por sí misma el poder adquisitivo de los salarios ni reduce los precios.

El billete de 20.000 equivale a varios salarios estatales

La dimensión del cambio se entiende mejor cuando se compara la nueva denominación con los ingresos de numerosos trabajadores cubanos.

Un solo billete de 20.000 pesos puede representar varios salarios mensuales estatales.

Precisamente esa contradicción generó numerosas reacciones en redes sociales después del anuncio.

Un usuario ironizó:

“Tengo cinco salarios estatales en un solo billete”.

La frase resume uno de los aspectos más sensibles de la medida: el aumento de las denominaciones monetarias ocurre sin que necesariamente exista un crecimiento equivalente del poder adquisitivo.

El dólar alcanza los 700 pesos en el mercado informal

La entrada en circulación coincide además con otra referencia simbólica.

Este miércoles, el dólar alcanzó los 700 CUP en el mercado informal, mientras el euro se situó alrededor de 795 CUP, según las referencias utilizadas por medios que monitorean ese mercado.

En diciembre de 2025, el dólar se encontraba alrededor de los 435 pesos en ese mismo mercado.

La diferencia refleja una importante depreciación de la moneda nacional durante 2026.

La inflación oficial superó el 20%

La inflación interanual oficial se situó en 20,70% en julio de 2026, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información citadas en los reportes sobre la nueva emisión.

Los alimentos estuvieron entre los componentes que más presionaron los precios.

Las mediciones oficiales, además, no necesariamente reflejan todos los precios presentes en mercados informales y privados.

La pérdida de capacidad adquisitiva del peso ayuda a explicar por qué denominaciones que anteriormente parecían elevadas resultan ahora poco prácticas para determinadas operaciones.

Una compra cotidiana puede consumir miles de pesos

Los precios de alimentos básicos ofrecen una referencia del cambio.

Reportes recientes sitúan:

la libra de arroz alrededor de 360 CUP,

los frijoles negros cerca de 450 CUP,

un cartón de huevos alrededor de 3.000 CUP

y un litro de aceite por encima de 2.000 CUP.

Con esos precios, una compra relativamente pequeña puede requerir varios billetes de 1.000 pesos.

La introducción de denominaciones mayores reduce físicamente la cantidad de efectivo necesaria para determinadas transacciones.

El problema de conseguir efectivo en los bancos

La decisión tiene además otra explicación: la prolongada escasez de efectivo dentro del sistema bancario.

Ian Pedro Carbonell Karell, director del sistema de pagos del BCC, reconoció que durante meses los bancos tuvieron que administrar y racionar el efectivo disponible.

Se priorizaron pagos como:

jubilaciones,

salarios

y operaciones relacionadas con productores de alimentos.

Según la versión oficial, la incorporación de billetes de mayor denominación permitirá responder mejor a las necesidades de extracción de la población y de actores económicos.

Muchos cubanos apenas habían visto los billetes de 2.000 y 5.000

La rapidez con la que aparecen las nuevas denominaciones contrasta con la experiencia de numerosos ciudadanos.

Los billetes de 2.000 y 5.000 pesos comenzaron a circular en abril.

Pero durante los meses siguientes, cubanos denunciaron que prácticamente no los encontraban en bancos o cajeros.

Esa situación reapareció inmediatamente en las reacciones al anuncio de los billetes de 10.000 y 20.000.

“Todavía no he tenido ni un billete de 5.000”, comentó una usuaria tras conocerse la nueva emisión.

Las redes reaccionan con ironía

La noticia provocó una avalancha de comentarios.

Algunos usuarios hicieron referencia al tamaño creciente de las denominaciones.

Otros cuestionaron qué ocurrirá con los salarios.

Y muchos relacionaron directamente la emisión con la pérdida de valor del peso.

Uno ironizó:

“Vayan pensando en hacer los de un millón”.

Otro preguntó cómo los bancos entregarían las nuevas denominaciones después de meses de escasez de efectivo.

Las reacciones reflejan escepticismo sobre la capacidad de la medida para mejorar la situación económica de los hogares.

Un billete más grande no significa más poder adquisitivo

La emisión tiene principalmente una función operativa.

Un billete de 20.000 pesos permite transportar y manejar de manera más sencilla una cantidad de efectivo que anteriormente requería veinte billetes de 1.000.

Pero 20.000 CUP siguen teniendo exactamente el mismo poder adquisitivo independientemente del número de billetes utilizados para representar esa cantidad.

La medida facilita pagos.

No constituye por sí misma un aumento de salarios, una reducción de precios ni una apreciación de la moneda.

El Banco Central dice que ahora habrá más efectivo

Las autoridades sostienen que la situación de disponibilidad de efectivo ha comenzado a mejorar.

Carbonell Karell explicó que las sucursales bancarias deberán anticipar las necesidades de extracción de empresas y otros actores económicos para organizar mejor la distribución del dinero.

El objetivo declarado es pasar de una situación de racionamiento de efectivo a otra en la que los bancos puedan responder de manera más previsible a la demanda.

Queda por comprobar cómo funcionará el sistema en la práctica.

Cuba también estrena una casa de cambio privada

Los nuevos billetes no llegan solos.

El BCC confirmó que ya funciona en Santa Clara, Villa Clara, la primera casa de cambio privada del país.

Las autoridades pretenden utilizar las operaciones realizadas en ese establecimiento como una nueva fuente de información para el mercado cambiario.

Según la explicación oficial, el objetivo es disponer de datos procedentes de operaciones efectivamente realizadas y no únicamente de anuncios de compra y venta publicados en internet.

Más cambios en el sistema bancario

La emisión forma parte de una transformación más amplia del sector financiero.

Entre las medidas anunciadas aparecen cambios relacionados con:

créditos,

servicios digitales,

cuentas bancarias en divisas

y nuevas formas de participación privada dentro del sistema financiero.

El Gobierno cubano presenta estas reformas como parte de un proceso de modernización bancaria.

Su aplicación ocurre, sin embargo, en medio de una profunda crisis económica, monetaria y productiva.

De 1.000 a 20.000 pesos en poco tiempo

La transformación del cono monetario ofrece una fotografía particularmente gráfica del deterioro del valor nominal del peso.

En un período relativamente corto, Cuba pasó de tener como referencia máxima ampliamente utilizada el billete de 1.000 CUP a introducir uno de:

20.000 CUP.

Es veinte veces mayor.

Eso no demuestra por sí solo la magnitud exacta de la inflación acumulada, pero sí evidencia cómo el nivel nominal de las transacciones ha cambiado.

Los nuevos billetes ya están en circulación

Desde este 16 de septiembre, las nuevas denominaciones comienzan oficialmente a incorporarse al sistema.

El billete de 10.000 CUP llega con Haydée Santamaría.

El de 20.000 CUP, con Vilma Espín.

Son los mayores valores nominales disponibles en efectivo dentro del actual cono monetario cubano.

El Banco Central sostiene que facilitarán la circulación y responderán mejor a las condiciones actuales de precios.

Para millones de cubanos, sin embargo, la pregunta central no será cuántos ceros tiene el nuevo billete.

Será cuánto pueden realmente comprar con él.