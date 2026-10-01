EEUU traslada a miles de tropas a Oriente Medio cuando Trump sopesa nuevos ataques a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el jueves 1 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

Trump también afirmó que los primeros indicios sugieren que Irán está vinculado al copiloto que apuñaló a su capitán e intentó estrellar un vuelo con destino a Israel el miércoles.

En un encuentro con reporteros en la Casa Blanca, Trump mencionó la conexión cuando un periodista le preguntó si había algún vínculo entre el piloto detrás del ataque y Teherán.

“Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es ‘sí’, pero lo estamos investigando ahora mismo”, declaró Trump, sin ofrecer detalles.

Trump también advirtió que, si se establece el vínculo con Irán, Estados Unidos tomará represalias.

“Oh, los van a golpear muy duro, no se preocupen”, expresó Trump. “Pregúntenles a ellos. Saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro”.

Por su parte, la flota de barcos que ahora se dirige a Oriente Medio transporta en conjunto a más de 7.000 marineros y 2.000 infantes de Marina.

Incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se desplegó recientemente con el crucero USS Chosin, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, que incluye los buques de desembarco anfibio USS John P. Murtha y USS Anchorage.

Esto podría significar que haya tres portaaviones en la región ya para finales de octubre, según el funcionario de Estados Unidos que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares sensibles.

Dado el personal ya desplegado en Oriente Medio, la medida elevará la presencia naval de Estados Unidos a una cifra inusualmente alta de más de 20.000 marineros e infantes de Marina y cientos de aeronaves. La Marina ya había contado con tres grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio en abril por primera vez desde 2003.

Los portaaviones USS George H.W. Bush y el USS George Washington están ahora en la región, junto con el grupo anfibio de preparación USS Boxer. El Washington suele desplegarse en el océano Pacífico, pero fue trasladado a Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln, cuyo arduo despliegue hizo que la tripulación permaneciera en el mar durante más de 260 días seguidos.

Trump también planteó la posibilidad de nuevos ataques en una entrevista con la revista Time publicada el jueves, al señalar que es “posible” que intensifique los bombardeos en Irán luego de las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Cuando se le insistió, Trump dijo que no podía detallar más su estrategia.

“No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes están preguntando: ¿dónde van a bombardear?”, dijo Trump.

En la entrevista, realizada el lunes, señaló que rechazó la más reciente propuesta de alto el fuego de Irán porque “cosas que no habría aprobado hace un año no las habría aprobado hoy”.

Trump citó como ejemplo una oferta de Irán para “abrir” el estrecho de Ormuz, el cuerpo de agua clave para el transporte marítimo de energía, pero sostuvo que la propuesta en general “no era lo suficientemente buena”.

Al preguntársele si la guerra, cada vez más impopular, amenaza las posibilidades del Partido Republicano en noviembre, Trump respondió al principio: “Es posible”. Pero luego añadió: “Debería ayudar, porque Irán no tendrá un arma nuclear”.

El presidente aseveró que “el 100% de la gente” se opone a que Irán tenga capacidad de ataque nuclear “incluida la gente de todo el mundo”.

“Así que, cuando lo dices de esa manera, ayudará”, agregó Trump. “Si no lo dices así, podría perjudicar”.

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Los periodistas de The Associated Press Seung Min Kim, Will Weissert y Aamer Madhani contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP