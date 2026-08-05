EEUU suspende verificaciones de aguacates en el estado occidental de Michoacán por seguridad

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Michoacán es una región de alta actividad del crimen organizado y donde operan al menos cuatro cárteles declarados como organizaciones terroristas extranjeras por la administración de Donald Trump.

En un mensaje la embajada estadounidense no especificó cuál es esa amenaza, pero estableció a todo ese estado como una zona a la que no se debe viajar. La embajada no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios al respecto.

La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México (APEAM) indicó en un comunicado que el alerta “impacta directamente” a los inspectores que trabajan para el Departamento de Agricultura estadounidense. Advirtió que también la industria se ve afectada porque se paraliza el procesamiento de los aguacates a partir de este miércoles y dijo que sus dirigentes se dirigían a Ciudad de México para mantener encuentros con diversas autoridades.

México suministra en torno del 80% de las importaciones estadounidenses de esa fruta. Como ese país también cultiva aguacates, los inspectores vigilan las plantaciones y empacadoras en México para garantizar que el producto exportado no lleve plagas que puedan afectar a los agricultores estadounidenses.

Pero las amenazas, extorsiones y violencia contra los inspectores han provocado en distintos momentos que su trabajo se viera paralizado y, por tanto, quedaran afectadas las exportaciones. Una de las más recientes tuvo lugar en 2024 debido a una agresión contra ellos.

En septiembre de ese año, Estados Unidos anunció que dejaría las inspecciones de los cultivos en manos del gobierno mexicano. Productores locales afirman que la vigilancia del aguacate continúa por parte de autoridades estadounidenses, pero no está claro si sus trabajadores realizan las inspecciones junto a funcionarios mexicanos o si Estados Unidos contrata directamente a mexicanos para ese trabajo. La embajada tampoco respondió a una solicitud de aclaración sobre este tema.

Las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos en 2025 ascendieron a 3.653 millones de dólares y el gobierno informó recientemente que en el primer cuatrimestre de este año aumentaron un 35% con respecto del mismo periodo del año anterior. FUENTE: AP

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