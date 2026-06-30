EEUU sube la guardia al enfrentar a Bosnia-Herzegovina en la ronda de 16vos del Mundial

El atacante estadounidense Christian Pulisic (centro) durante un entrenamiento previo al partido contra Bosnia en el Mundial, el lunes 29 de junio de 2026, en Irvine, Californa. (AP Foto/Andre Penner) AP

Luego, la realidad se impuso rápidamente: pronto volverían a estar ellos mismos bajo los reflectores, con un partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina el miércoles que contribuirá en gran medida a determinar cuán exitosa será esta Copa del Mundo.

“En el momento eres un aficionado, y luego después te das cuenta de que este es también el mismo torneo que estamos jugando. Creo que es una dinámica rara”, dijo el zaguero estadounidense Chris Richards.

"Pero vimos una sorpresa ayer, así que se trata de asegurarnos de que no permitamos que eso nos pase a nosotros”, agregó.

Tras comenzar el torneo con victorias convincentes sobre Paraguay y Australia que aseguraron el primer lugar del grupo antes de una derrota intrascendente ante Turquía la semana pasada, los estadounidenses llegan a esta ronda de eliminación directa como favoritos para avanzar frente a un equipo bosnio que nunca había superado la fase de grupos antes de este año.

Pero la historia juega en contra del equipo. Estados Unidos ha tenido poco éxito en el pasado en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo o frente a rivales europeos.

Si bien los estadounidenses llegaron a las semifinales en el torneo inaugural de 1930 al ganar su grupo, su única victoria en una ronda de eliminación directa fue en 2002, cuando vencieron 2-0 a su acérrimo rival México en Corea del Sur antes de perder ante Alemania en los cuartos de final.

En los otros ocho torneos desde que Estados Unidos regresó a la Copa del Mundo en 1990 por primera vez en 40 años, Estados Unidos perdió su primer partido de eliminación directa —los octavos de final en lugar de los dieciseisavos— cuatro veces, no sobrevivió la fase de grupos en tres ocasiones y ni siquiera se clasificó en 2018.

Christian Pulisic afirmó que el enfoque no cambia en esta ronda y que el ambiente alrededor del equipo sigue siendo distendido incluso con lo mucho que está en juego en esta parte del torneo. Pulisic señaló que está sano y listo para ser titular después de perderse un partido por una lesión en la pantorrilla y de jugar el último encuentro como suplente en el segundo tiempo.

“Solo quieres alargarlo lo más que puedas, porque algunos de los mejores recuerdos que tengo en mi vida fueron en la última Copa del Mundo en Qatar", dijo el volante ofensivo. "Ahora, estar aquí, es simplemente especial estar aquí. Simplemente no quieres que se termine. Así que definitivamente hay mucho entusiasmo dentro del equipo”.

Estados Unidos ha sufrido contra los europeos

Estados Unidos perdió su partido de eliminación directa hace cuatro años ante Países Bajos 3-1. Eso ocurrió después de una derrota 2-1 ante Bélgica en 2014 y forma parte de una larga racha de malos resultados frente a equipos europeos.

Estados Unidos apenas suma una victoria en 21 partidos contra selecciones europeas en los mundiales desde 1990. La única victoria fue en el debut contra Portugal en 2002. Desde entonces, los estadounidenses no han ganado en sus últimos 13 partidos contra equipos europeos en el torneo.

Aunque Bosnia, 61 en el ranking de la FIFA, carece del pedigrí de muchos de esos rivales europeos anteriores, los estadounidenses saben que este cruce no será fácil. Los bosnios aseguraron un lugar en el Mundial por segunda vez en su historia al ganar tandas de penales contra Gales y la cuatro veces campeona Italia en los repechajes europeos, y luego superaron su grupo gracias a un empate 1-1 en Toronto contra el anfitrión Canadá y una victoria 3-1 sobre Qatar.

“Cada equipo plantea desafíos diferentes. En última instancia, el equipo de Bosnia es bueno defensivamente y bueno en ataque", dijo Richards. "Se trata de asegurarnos de hacer bien nuestro trabajo en ambos extremos. Tienen un ataque muy experimentado, así que se trata de que hagamos lo mejor posible atrás para quitarles eso”.

Con una victoria el miércoles, el equipo de Estados Unidos avanzaría a los octavos de final el próximo lunes en Seattle contra el ganador del partido del miércoles entre Bélgica y Senegal.

Después de eso, solo se pone más difícil, con potencias como España aún con vida en su mitad del cuadro, pero los resultados hasta ahora en este torneo, con equipos como Alemania y Países Bajos eliminados temprano, muestran lo que es posible.

“Es nuestra oportunidad de llegar más lejos en este torneo. Hemos visto caer a dos grandes”, advirtió Richards. "Así que es cuestión de que superemos este partido y hagamos una buena actuación y, con suerte, sigamos así. Se empezará a abrir. Así que es muy emocionante para nosotros”.

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FUENTE: AP