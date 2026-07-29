EEUU se vale de tribunal inactivo para solicitar deportación de afgana acusada de complot terrorista

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, habla con periodistas tras asistir a una reunión relacionada con las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, el jueves 16 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

El secretario de Justicia interino Todd Blanche asiste a un homenaje del Congreso al fallecido senador republicano Lindsey Graham, en la Rotonda del Capitolio, el martes 28 de julio de 2026, en Washington. (Win McNamee/Foto compartida vía AP) AP

El Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros tiene previsto celebrar una audiencia el jueves en Washington, D.C., sobre la petición del gobierno para deportar a Nazira Haji Zada, radicada en Fort Worth, Texas. Nazira fue arrestada esta semana.

Un memorando del FBI, fechado el 15 de julio, indicó que “obtuvo información” de que Nazira es simpatizante del Estado Islámico e hizo que sus hijos juraran lealtad al grupo terrorista. El memorando señala que Nazira “apoyó” un plan de sus familiares para llevar a cabo un ataque en Estados Unidos inspirado en el EI.

Los documentos judiciales dicen que Nazira es la madre y suegra de dos hombres afganos que fueron declarados culpables en Oklahoma por sus papeles en la conspiración para el día de las elecciones de 2024. Su hijo, Abdullah Haji Zada, fue sentenciado a 15 años de prisión en noviembre pasado, y los registros judiciales muestran que previamente aceptó ser expulsado de Estados Unidos después de que sea liberado de la cárcel.

Su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, trabajó anteriormente como guardia de seguridad para una instalación militar estadounidense en Afganistán. Se declaró culpable de conspirar e intentar proporcionar apoyo material al grupo Estado Islámico, y los fiscales han dicho que tomó medidas para desarrollar sus planes al encargar fusiles AK-47, liquidar los activos de su familia y comprar boletos de ida para que su esposa e hijo viajaran de regreso a Afganistán.

El Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros fue establecido en 1996, pero nunca había recibido una petición hasta este mes, cuando el Departamento de Justicia presentó una solicitud para la expulsión de Nazira. Los documentos que respaldan dicha petición fueron desclasificados el miércoles por la noche, antes de una audiencia programada para el jueves.

El tribunal, inactivo durante mucho tiempo, tiene una autoridad específica para llevar a cabo procedimientos de deportación de personas a quienes el Departamento de Justicia clasifica como “terroristas extranjeros”.

La corte está integrada por cinco jueces federales de distintos distritos de todo el país, designados por el presidente de la Corte Suprema, y todos los procedimientos —al menos por ahora— se realizan en el tribunal federal de Washington.

“El Congreso creó el Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros hace tres décadas para expulsar de Estados Unidos a terroristas extranjeros que nunca debieron haber estado aquí en primer lugar”, manifestó el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en un comunicado.

“Las acusaciones en este caso muestran a la matriarca de una familia simpatizante del EI que ayudó en un plan para lanzar un ataque contra votantes estadounidenses el día de las elecciones, el cual habría dejado numerosas víctimas. La solicitud del Departamento (de Justicia) ante este tribunal deja claro que los terroristas no tienen cabida en Estados Unidos de América”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP