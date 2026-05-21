EEUU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah

Los individuos penalizados son acusados de intentar preservar la influencia del grupo respaldado por Irán sobre las instituciones estatales libanesas y obstaculizar los esfuerzos de desarme.

Es la primera vez que Washington sanciona a funcionarios en ejercicio de la seguridad del Estado libanés: uno de la Dirección General de Seguridad General del país y el otro de la inteligencia militar, ambos acusados de proporcionar a Hezbollah “apoyo ilícito” e información de inteligencia durante el conflicto en curso.

El anuncio se produce mientras aumenta la presión sobre Beirut para que adopte medidas más decisivas para desarmar a esa banda armada.

Entre las sanciones del jueves figuran el exministro del gabinete y alto cargo de Hezbollah Mohammed Fneish, así como los destacados parlamentarios de Hezbollah Hassan Fadlallah, Ibrahim al-Moussawi y Hussein Hajj Hassan. Todos han presionado en contra del desarme.

También fue sancionado el embajador iraní en el Líbano, Mohammad Reza Sheibani, a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores libanés ordenó abandonar Beirut.

El Departamento del Tesoro acusa a los hombres de socavar la capacidad de Líbano para desarmar a la milicia.

El anuncio llega mientras funcionarios libaneses e israelíes continúan manteniendo conversaciones de bajo nivel en Washington con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah. Se espera que funcionarios militares de ambas partes celebren sus primeras conversaciones directas en el Pentágono el 29 de mayo, mientras Israel incrementa la presión sobre Líbano para que desarme al grupo, y Beirut insta a Israel a poner fin a sus ataques aéreos diarios y a retirar sus tropas de amplias zonas del sur.

Ataques aéreos israelíes contra Líbano mataron al menos a 19 personas el martes, incluidas cuatro mujeres y tres niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

Hezbollah ha desestimado las conversaciones en curso y, en su lugar, respalda las conversaciones de Irán con Estados Unidos mediadas por Pakistán. Rechaza los llamados, tanto locales como internacionales, a su desarme. El presidente y el primer ministro de Líbano llegaron al poder a comienzos de 2025 con una plataforma reformista que prometía desarmar a todos los grupos no estatales, incluido Hezbollah. Washington e Israel han criticado la lentitud del proceso, pero las autoridades temen que un enfoque más confrontativo pueda arriesgar un conflicto armado en el pequeño país mediterráneo.

Las sanciones anunciadas el jueves niegan a las partes el acceso a cualquier propiedad o activo financiero mantenido en Estados Unidos. No está claro qué tipo de vínculos tienen con el sistema financiero de Estados Unidos.

Hezbollah ha sido designado como “organización terrorista extranjera” bajo la autoridad de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva desde 1997.

“El Tesoro seguirá tomando medidas contra funcionarios que se han infiltrado en el gobierno libanés”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que Hezbollah ha librado una “campaña de violencia sin sentido contra el pueblo libanés”.

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Chehayeb reportó desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP