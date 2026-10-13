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EEUU sanciona cuatro personas y 11 empresas por presuntos vínculos al Cártel del Noreste en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos anunció el martes sanciones contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas a la industria petrolera, la construcción y a las carreras de caballos por supuestos vínculos con el Cártel del Noreste, una organización criminal que opera en la frontera entre México y Texas que fue designada el año pasado como organización terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump.

En una nueva ronda de presiones contra los cárteles mexicanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado las sanciones que se impusieron a cuatro mexicanos y once empresas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

En abril pasado, las autoridades estadounidenses sancionaron a dos casinos y tres personas que presuntamente brindaban apoyo a las actividades de la organización criminal que surgió hace más de una década de una escisión de Los Zetas.

Entre los sancionados figuran personas y empresas relacionadas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, refiere el comunicado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el escrito que las sanciones exponen cómo el Cártel del Noreste utiliza el sector de las carreras de caballos para “lavar dinero y financiar sus operaciones”.

Según las autoridades estadounidenses, desde 2008 Los Zetas, y posteriormente el Cártel del Noreste, realizaban actividades de lavado de dinero a través de las carreras de caballos cuarto de milla, operaciones que se han mantenido hasta la actualidad.

En las investigaciones se determinó que el club La Molienda, un hipódromo, un restaurante y bar ubicado en las afueras de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, serían presuntamente controlados por el Cártel del Noreste y en particular por el exlíder detenido de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, que fue enviado el año pasado a Estados Unidos junto con su hermano y cabecilla de la organización, Omar Treviño Morales, y otros 27 capos.

Los miembros de la organización criminal habrían comprado caballos, muchos de ellos provenientes de Estados Unidos, para competir en La Molienda.

Tras el anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) también informó sobre la incorporación de los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva de carácter administrativo.

FUENTE: AP

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