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EEUU reabre embajada en Venezuela meses después de operación militar que extrajo a presidente Maduro

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos reabrió formalmente su embajada en Caracas, la capital venezolana, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con el país sudamericano, luego que el gobierno de Donald Trump sacara de Venezuela a principios de enero al entonces presidente Nicolás Maduro.

ARCHIVO - La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, 8 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix, archivo)
ARCHIVO - La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, 8 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix, archivo) AP

El Departamento de Estado estadounidense anunció que reanudó el lunes las operaciones normales en la embajada en Caracas —que requirió reparaciones importantes, incluidas tareas de remediación por moho— tras un cierre de siete años que comenzó durante el primer mandato de Trump.

Un pequeño equipo de diplomáticos de Estados Unidos, con base en la vecina Colombia, ha estado trabajando en Caracas desde hace más de un mes, pero la embajada en sí aún no había sido reabierta.

“La reanudación de operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave para implementar el plan de tres fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Indicó que la medida marca “un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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