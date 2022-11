EEUU prohíbe venta e importación de equipo de Huawei y ZTE

Associated Press

“La FCC está comprometida con la protección de nuestra seguridad nacional al garantizar que no se autorice el uso de equipos de comunicaciones no confiables dentro de nuestras fronteras, y estamos continuando ese trabajo aquí”, dijo la presidenta de la FCC, la demócrata Jessica Rosenworcel, en un comunicado.

“Nuestra decisión unánime representa la primera vez en la historia de la FCC que hemos votado para prohibir la autorización de nuevos equipos basándonos en cuestiones de seguridad nacional”, tuiteó Brendan Carr, un comisionado republicano de la FCC.

Carr añadió que como “resultado de nuestra orden, no se puede aprobar ningún nuevo equipo de Huawei o ZTE. Y no se puede aprobar ningún equipo nuevo de Dahua, Hikvision o Hytera a menos que garanticen a la FCC que sus equipos no se utilizarán para la seguridad pública, la seguridad de las instalaciones gubernamentales y otros fines de seguridad nacional”.

