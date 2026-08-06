EEUU pide a Manila extraditar a un líder religioso filipino acusado de delitos sexuales y fraude

ARCHIVO - Apollo Quiboloy presta juramento durante una sesión en el Senado filipino, el 23 de octubre de 2024, en Manila, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, archivo) AP

La solicitud para extraditar a Apollo Carreon Quiboloy fue enviada al Departamento de Justicia en Manila a través del Departamento de Asuntos Exteriores del país en julio.

El pedido debe ser aprobado por dos tribunales filipinos que han estado juzgando al extelepredicador detenido por cargos de trata de personas y abuso infantil, de acuerdo con dos altos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a abordar públicamente este asunto.

La Embajada de Estados Unidos en Manila no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

En Filipinas, los sospechosos de delitos deben terminar sus juicios y cumplir sus condenas en caso de ser declarados culpables antes de ser extraditados. Pero los funcionarios de justicia filipinos pueden pedir a un tribunal nacional que permita la entrega temporal de un sospechoso para enfrentar un juicio antes de que se resuelvan sus casos en el país, en virtud del tratado de extradición de 1994 entre Washington y Manila.

Quiboloy, de 76 años, lidera la iglesia Kingdom of Jesus Christ, fundada en 1985 en la ciudad sureña de Davao, y afirma tener un amplio número de seguidores en Filipinas y en el extranjero, incluso en Estados Unidos.

En su apogeo, Quiboloy fue uno de los líderes religiosos más influyentes de Filipinas y era considerado un personaje clave en la política. Se desempeñó como asesor espiritual del igualmente controvertido Duterte, quien asumió el cargo en junio de 2016.

Duterte fue arrestado en Manila el año pasado en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional y desde entonces permanece detenido en los Países Bajos, donde enfrentará un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad. Los cargos se derivan de la muerte de un gran número de sospechosos de narcotráfico, en su mayoría pobres, durante sus campañas de mano dura contra las drogas, lo que alarmó a gobiernos occidentales y a grupos de derechos humanos.

Quiboloy afirma ser “el hijo designado de Dios” y ha hecho afirmaciones extravagantes que suscitaron dudas sobre su carácter pero que le granjearon el afecto de sus seguidores. En una ocasión aseguró haber impedido que un gran terremoto golpeara el sur de Filipinas.

En 2024 pasó a la clandestinidad después de que un tribunal filipino ordenara su arresto, junto con el de varias personas más, por presuntos abusos infantiles y sexuales y trata de personas, de acuerdo con la policía. Por su parte, en aquel momento el Senado ordenó su arresto por negarse a comparecer en audiencias públicas sobre sus presuntos delitos.

El predicador negó las acusaciones y sostuvo que fueron inventadas por críticos y antiguos miembros expulsados de su grupo religioso.

Quiboloy y otras cuatro personas que enfrentaban acusaciones se entregaron en septiembre de 2024 después de que unos 2.000 policías allanaran un complejo de 30 hectáreas (75 acres) de su iglesia, que incluía una catedral, un estadio, un hangar y una calle que conduce al aeropuerto internacional de Davao. Está encarcelado desde entonces.

La fiscalía federal de Estados Unidos anunció en 2021 una acusación formal contra Quiboloy por presuntamente haber mantenido relaciones sexuales con mujeres y niñas menores de edad que enfrentaban amenazas de abuso y de “condena eterna” a menos que complacieran al autoproclamado “hijo de Dios”.

Quiboloy era una de las nueve personas citadas en una acusación sustitutiva presentada por un gran jurado federal de Estados Unidos y hecha pública en noviembre de 2021. Incluía una larga lista de cargos, incluyendo conspiración, trata sexual de menores, trata sexual mediante fuerza, fraude y coacción, fraude matrimonial, lavado de dinero, contrabando de efectivo y fraude de visas.

Tras esa acusación, fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP