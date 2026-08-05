EEUU ofrece $25 millones por estadounidense acusado de liderar el cártel más poderoso de México

Compartir en:









La recompensa se incrementó desde una cifra de 5 millones de dólares. El gobierno del presidente Donald Trump ofreció un total de 100 millones de dólares en recompensas por diversos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, y restringió las visas de familiares y socios comerciales de integrantes del cártel.

El Departamento de Estado indicó que la medida buscaba “incapacitar a la cúpula de la organización”, mientras Trump aumenta la presión sobre México y otras naciones latinoamericanas para que pongan en práctica su agenda de seguridad.

El CJNG figura entre los ocho cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas extranjeras. El grupo recibió un golpe en febrero, cuando el líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, o “El Mencho”, fue abatido por el Ejército mexicano. Estados Unidos proporcionó inteligencia para la operación, que derivó en un estallido de violencia en el estado de Jalisco.

Según reportes, González, hijastro de Oseguera Cervantes y ciudadano con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, tomó el control del cártel, que participa en distintas actividades, desde la producción de aguacate hasta el tráfico de drogas.

La medida del miércoles se produce pocas semanas después de que el gobierno de Trump impusiera sanciones contra 50 personas y empresas vinculadas con el cártel, incluido González. Las sanciones congelaron activos y bloquearon transacciones financieras en Estados Unidos con los señalados.

El cártel es considerado el más grande de México, con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones se han extendido a varios países, incluido Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que endurezca el combate contra los cárteles, incluso con amenazas de emprender acciones militares contra esos grupos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







