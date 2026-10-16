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EEUU levanta restricciones para que aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas hacia ese país

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento de Transportes de Estados Unidos informó el viernes de la revocación de una orden de 2025 que había restringido vuelos de aerolíneas mexicanas entre los dos aeropuertos internacionales de la capital —el Felipe Ángeles (AIFA) y Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)— hacia Estados Unidos.

La Cancillería de México celebró la decisión y dijo en un comunicado que “representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países y abre nuevamente la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias" entre esos dos aeropuertos hacia el mercado estadounidense.

Estados Unidos consideraba que cuando México obligó al traslado de parte de los vuelos del antiguo aeropuerto —el AICM— al nuevo, a más de 48 kilómetros de distancia, violó un acuerdo comercial entre ambos países y dio a las aerolíneas nacionales una ventaja injusta.

México condenó la medida, que se dio en medio de las tensiones comerciales entre ambos países, e insistió siempre en que se hizo por la congestión que tenía el principal y por cuestiones de seguridad áerea.

El Departamento de Transportes indicó que el levantamiento de las restricciones se debió a que México adoptó medidas “para subsanar su incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México de 2015” pero no indicó cuáles fueron.

Agregó que seguirá exigiendo que las compañías aéreas mexicanas presenten los horarios de todos los servicios regulares con origen o destino en Estados Unidos y que los operadores "soliciten su autorización previa para las operaciones chárter en las que se utilicen aeronaves de gran tamaño".

México tampoco aclaró qué medidas adoptó para llegar al acuerdo. Dijo que la decisión del viernes es el resultado del proceso de diálogo y cooperación técnica entre ambos países que comenzó el pasado mayo.

FUENTE: AP

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