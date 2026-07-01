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EEUU levanta restricciones sobre Anthropic tras alarma inicial

SAN FRANCISCO (AP) — La administración Trump ha levantado las restricciones sobre las versiones más recientes del chatbot Claude de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, poniendo fin a una prohibición de varias semanas vinculada a preocupaciones de ciberseguridad.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 29 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 29 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Anthropic informó el martes por la noche que su modelo de IA llamado Claude Fable 5 ya está ampliamente disponible. También está restableciendo el acceso a su modelo más potente, Mythos 5, pero solo para un grupo selecto de organizaciones con sede en Estados Unidos aprobadas por el gobierno federal.

El Departamento de Comercio el 12 de junio le prohibió a los ciudadanos extranjeros usar ambos modelos de IA, una medida que, según Anthropic —con sede en San Francisco—, obligó a la empresa a retirar de inmediato los productos para todos los usuarios apenas unos días después de presentarlos.

Anthropic señaló en un blog esta semana que las preocupaciones del gobierno fueron desencadenadas por un informe de investigadores de ciberseguridad de Amazon, el principal proveedor de computación en la nube de Anthropic. La empresa “había encontrado un método para eludir las salvaguardas de Fable 5” que le permitió descubrir y potencialmente explotar vulnerabilidades de software, indicó Anthropic.

Las autoridades se han mostrado preocupadas desde que Anthropic advirtió este año que su modelo Mythos podía encontrar fallas de software de una manera que podía ser manipulada por hackers maliciosos y amenazar redes informáticas críticas en todo el mundo.

El principal rival de Anthropic, OpenAI, también informó el viernes que está restringiendo el lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial a petición de la administración del presidente Donald Trump.

OpenAI indicó que su nuevo producto de IA, llamado GPT-5.6 Sol, sería accesible solo para un grupo selecto de clientes aprobados por el gobierno durante un periodo temporal.

Trump firmó el mes pasado una orden ejecutiva sobre la supervisión de la IA que estableció un marco para que el gobierno federal evalúe los riesgos para la seguridad nacional de los sistemas más avanzados durante 30 días antes de su lanzamiento público. La orden describió la participación de los desarrolladores de IA como voluntaria, pero el marco aún no se ha desarrollado por completo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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