EEUU investiga evacuación de avión que atropelló a una persona en aeropuerto de Denver

El avión de Frontier Airlines número n646fr al norte del Aeropuerto Internacional de Denver, el 9 de mayo del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

El avión de pasajeros número n646fr, de Frontier Airlines, se encuentra estacionado frente al centro de operaciones técnicas de la aerolínea junto con otros aviones que se preparan para operar al norte del Aeropuerto Internacional de Denver, el sábado 9 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) está recopilando información sobre la evacuación de la aeronave, informó esa misma agencia.

El avión, que cubría la ruta de Denver al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, “informó que golpeó a un peatón durante el despegue en Denver aproximadamente a las 11:19 de la noche del viernes”, según la cuenta oficial del aeropuerto en X.

Los pasajeros fueron evacuados por toboganes, y el equipo de emergencia los trasladó en autobús a la terminal. Un portavoz del aeropuerto indicó que 12 pasajeros sufrieron lesiones leves y cinco fueron llevados a hospitales.

Algunas personas a bordo expresaron preocupación por la evacuación, entre ellas haber quedado atrapadas en el avión durante varios minutos mientras la cabina se llenaba de humo, y por ser dejadas en la plataforma en medio del frío una vez que salieron. Un video también mostró a algunos pasajeros bajando por el tobogán con lo que parecían ser sus bolsos de mano.

“Estamos recopilando información sobre la evacuación de emergencia para determinar si cumplió los criterios para una investigación de seguridad”, declaró la portavoz de la NTSB, Sarah Taylor Sulick. Añadió que la agencia podría tener más detalles en unas horas.

Frontier Airlines no respondió temprano el domingo a una solicitud de información sobre la evacuación.

La persona, a quien las autoridades aún no han identificado, fue golpeada dos minutos después de saltar la cerca y cruzar la pista. Al parecer no era un empleado del aeropuerto.

“Nos estamos deteniendo en la pista”, le dice el piloto a la torre de control, según el sitio ATC.com. “Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en el motor”.

El piloto le dice al controlador que tienen “231 almas” a bordo y que “un individuo estaba caminando por la pista”.

El controlador de tránsito aéreo responde que “ya están saliendo los camiones”. El piloto dice a la torre: “tenemos humo en la aeronave. Vamos a evacuar en la pista”.

Frontier Airlines indicó en un comunicado que el vuelo 4345 fue el involucrado en la colisión y que “se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue”. No estaba claro si el humo estaba vinculado a la colisión.

La aerolínea indicó que el avión transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

“Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”, expresó la aerolínea.

Pasajeros relataron que el pánico se apoderó del vuelo después de que un motor se incendiara y la cabina comenzara a llenarse de humo.

“Honestamente, pensé que iba a morir”, le dijo el pasajero Mohamed Hassan a 9NEWS de Colorado.

“Muchas personas a mi lado estaban gritando y llorando. Yo simplemente cerré los ojos”, contó. “En ese momento, en realidad no estás pensando en nada, porque estábamos a punto de despegar y escuché ese estruendo, así que no estaba seguro de qué pasó. Solo pensé que había ocurrido algo realmente malo”.

El pasajero Nikil Thalanki comentó a medios locales que sintió “como un tirón” cuando el avión estaba a punto de despegar, como si las ruedas hubieran dejado el suelo pero luego volvieron a bajar.

“Había fuego en el motor. Había muchas chispas. Se detuvo de inmediato”, relató Thalanki. “En cuanto vimos las chispas el humo llenó por completo la cabina. Era muy difícil respirar”.

Kimberly Randle señaló que los pasajeros estaban en pánico y desesperados por bajar de la aeronave.

“En unos minutos, por fin abrieron la puerta. La gente corría para salir del avión”, dijo. “Había caos por todas partes”.

La NTSB ha expresado durante años su preocupación por las evacuaciones, especialmente cuando los pasajeros salen con su equipaje de mano. En un informe de abril sobre la evacuación a bordo de un vuelo de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, la NTSB describió una escena inquietante.

Los pasajeros fueron evacuados por toboganes y escaleras el año pasado desde el avión después de que un problema en el motor durante el despegue provocara humo y fuego en el ala derecha.

A pesar de que la auxiliar de vuelo les dijo a los pasajeros que permanecieran sentados, varios comenzaron a gritar: “¡fuego en el motor, déjenme salir!”. Eso desencadenó un “pánico generalizado” y llevó a muchos pasajeros a levantarse y empezar a recuperar sus pertenencias. Algunos treparon por encima de los asientos y comenzaron a obstruir el pasillo.

Tres hombres corpulentos insistieron en que se realizara la evacuación, empujaron a una auxiliar de vuelo y bajaron por un tobogán antes de que se hubiera desplegado por completo, lo que hizo que se desinflara y quedara inutilizable.

“En el entrenamiento de la tripulación de cabina se enfatiza una presencia de mando firme y el control de los pasajeros durante las evacuaciones; sin embargo, este evento demuestra cuán rápidamente el comportamiento de los pasajeros puede deteriorarse y puede afectar la dinámica de la evacuación incluso en ausencia de condiciones confirmadas de fuego o humo”, según el informe.

El incidente en Denver ocurrió un día después de que un empleado de Delta Air Lines muriera cuando trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Orlando. En un comunicado, la aerolínea informó que el empleado murió la noche del jueves sin proporcionar detalles del incidente ni el nombre del trabajador.

“Estamos enfocados en brindar todo nuestro apoyo a la familia y en cuidar a nuestro equipo de Orlando durante este momento difícil”, señaló la aerolínea. “Estamos trabajando con las autoridades locales mientras se pone en marcha una investigación completa para determinar qué ocurrió”.

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El corresponsal John Raby contribuyó desde Charleston, Virginia Occidental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP