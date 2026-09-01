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EEUU incauta más de 560.000 dólares en donaciones en criptomonedas para Hamás

WASHINGTON (AP) — El FBI incautó más de 560.000 dólares en donaciones en criptomonedas para Hamás, informó el Departamento de Justicia el martes, al dar a conocer una importante afectación para el financiamiento del grupo miliciano.

La fiscal federal Jeanine Pirro durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 4 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
La fiscal federal Jeanine Pirro durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 4 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

Además de incautar criptomonedas que tenían como objetivo apoyar al brazo militar de Hamás, el departamento indicó que tomó control de dominios de sitios web y de plataformas de comunicación utilizadas para la recaudación de fondos y reclutamiento. También señaló que obtuvo información sobre miles de personas que se pusieron en contacto con Hamás con el objetivo de dar dinero al grupo.

“Mi mensaje a Hamás es claro: sus redes no son seguras, sus criptomonedas son vulnerables y no nos detendremos hasta que su capacidad de librar la guerra sea derrotada”, aseguró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un video en el que anunció la operación.

Según declaraciones juradas del FBI presentadas en relación con las incautaciones, Hamás comenzó a probar la recaudación de fondos mediante criptomonedas más o menos a principios de 2019 a través de sus Brigadas Qassam, o su brazo militar, también solicitó donaciones en su canal de Telegram y recurrió a recaudaciones directas por internet. Funcionarios de Hamás se jactaban que sería imposible imposible rastrear las monedas virtuales y sus sitios web ofrecían instrucciones sobre cómo hacer donaciones anónimas.

La investigación dio un vuelco el año pasado cuando funcionarios del FBI identificaron una red de financiamiento que solicitaba donaciones para las Brigadas Qassam mediante criptomonedas y una fuente confidencial ubicada en Estados Unidos alertó a las autoridades sobre una publicación en Telegram que pedía aportes a una dirección de correo electrónico relacionada con Hamás.

Brett Leatherman, subdirector del FBI a cargo de su división cibernética, afirmó que la agencia “seguirá utilizando sus facultades para interceptar fondos ilícitos y evitar que organizaciones terroristas exploten redes digitales para financiar sus operaciones”.

No fue posible contactar de momento a funcionarios de Hamás para comentar sobre la situación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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