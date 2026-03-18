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EEUU flexibiliza sanciones petroleras a Venezuela mientras los precios suben por la guerra con Irán

WASHINGTON (AP) — Las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la empresa estatal venezolana de petróleo después de que el Departamento del Tesoro flexibilizó el miércoles las sanciones, con limitaciones, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca maneras de aumentar el suministro mundial de crudo durante la guerra con Irán.

El Tesoro emitió una autorización amplia que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a empresas de Estados Unidos y en los mercados internacionales, un cambio enorme después de que Washington durante años bloqueó en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

La medida pone de relieve la creciente presión que enfrenta el gobierno republicano para aliviar el alza de los precios del petróleo, mientras Estados Unidos, junto con Israel, libra una guerra con Irán sin una fecha de finalización previsible.

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Garcia Cano reportó desde Caracas, Venezuela.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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