EEUU flexibiliza sanciones petroleras a Venezuela mientras los precios suben por la guerra con Irán

Compartir en:









El Tesoro emitió una autorización amplia que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a empresas de Estados Unidos y en los mercados internacionales, un cambio enorme después de que Washington durante años bloqueó en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

La medida pone de relieve la creciente presión que enfrenta el gobierno republicano para aliviar el alza de los precios del petróleo, mientras Estados Unidos, junto con Israel, libra una guerra con Irán sin una fecha de finalización previsible.

______

Garcia Cano reportó desde Caracas, Venezuela.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP